«Это вообще законно?» Жена Мамаева возмущена штрафами за нарушение самоизоляции

«Смотрю новости и не понимаю: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно. У нас нигде ни разу не сказали официально, что введен карантин. У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? У нас есть юристы, которые могут это как-то прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», — сказала Мамаева в сторис инстаграма.