Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Смолевичи
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
Ислочь
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
Все события
Фоторепортажи
14Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16:25 (мск), источник: Sport24

«Это вообще законно?» Жена Мамаева возмущена штрафами за нарушение самоизоляции

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева высказалась на тему штрафов за выход из дома во время пандемии коронавируса. В России введена самоизоляция и рекомендуется не выходить на улицу.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 792 899 +77 756
Скончалось110 042 +6 168
Выздоровело412 117 +22 743
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:57 MSK, 12.04
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Смотрю новости и не понимаю: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно. У нас нигде ни разу не сказали официально, что введен карантин. У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? У нас есть юристы, которые могут это как-то прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», — сказала Мамаева в сторис инстаграма.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, по состоянию на 12 апреля, 11:48 мск число заразившихся во всем мире составляет 1 784 335 человек, 108 962 из которых скончались, а 405 043 — выздоровели.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Боже, ну что за соска». Медведева отреагировала на необычный комплимент
Самые горячие чирлидерши русского хоккея: фото
«Тоттенхэм» рассматривает продажу Кейна за 200 миллионов фунтов
Экс-игрок ЦСКА рассказал, как русские борются с коронавирусом
Тактаров: Полет на Марс более реален, чем бой Хабиба и Фергюсона
Ташуев: Не нравится, что огульно ругают чемпионат Белоруссии
Самая сексуальная спортсменка Казахстана показала новое фото
Известна приоритетная цель Моуринью в «Тоттенхэме»
Игрок «Реала» готов перейти в «Эвертон» из-за Анчелотти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь