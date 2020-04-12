«Это вообще законно?» Жена Мамаева возмущена штрафами за нарушение самоизоляции

«Смотрю новости и не понимаю: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно. У нас нигде ни разу не сказали официально, что введен карантин. У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? У нас есть юристы, которые могут это как-то прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», — сказала Мамаева в сторис инстаграма.
По данным сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, по состоянию на 12 апреля, 11:48 мск число заразившихся во всем мире составляет 1 784 335 человек, 108 962 из которых скончались, а 405 043 — выздоровели.