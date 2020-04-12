Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина

«Форму поддерживаю, коврик есть: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу. Без футбола очень тяжело, без других нагрузок, без тренажёрного зала. Тренажёров дома нет, не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом», — рассказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.