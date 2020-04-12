Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, который был введён
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, который был введён
«Форму поддерживаю, коврик есть: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу. Без футбола очень тяжело, без других нагрузок, без тренажёрного зала. Тренажёров дома нет, не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом», — рассказал Акинфеев в интервью клубной
В составе ЦСКА 34-летний Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, а семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.