Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Славия М
Рух
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
12 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: Мы с Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о причинах ухода из «Спартака».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Ощущения от матча Кубка России против «Тосно» тогда были печальные, — сказал Глушаков в эфире передачи «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ». — Я давно не бил пенальти, после этого я не бил и не буду больше исполнять 11-метровые. Потом все ребята высказались по этому поводу, я доказывал все своей игрой, встречался с некоторыми болельщиками.

Фоторепортаж
Глушаков продолжил войну с тенью Карреры

— Лайки в Instagram — причина или повод?

— Я реально просто поставил автоматом лайк Назарову. Я причем послушал песню, подумал, что не буду ставить. Поставил за фото Назарова. Потом все началось.

Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные постановочные сцены… Вся команда это видела. Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел.

Кто прав — Глушаков или Каррера
Во время загрузки произошла ошибка.
12 сентября 2019© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «В Нью-Йорке — реальная катастрофа». Малкин — о кошмаре Америки, фейках в новостях и коронавирусе
Самая скандальная гимнастка написала книгу о том, как ушла в порнобизнес
Вратарь сборной России отказался продлевать контракт с ЦСКА
Чемпион мира по футболу скончался в возрасте 78 лет
Президент МОК рассказал об убытках в сотни миллионов долларов
Майк Тайсон назвал лучшего боксера в истории
Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя
Экс-футболист сборной Италии сообщил, что победил рак
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь