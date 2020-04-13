Кержаков — гений косплея: повторяет обложки легендарных рок-альбомов с детьми в стиле самоизоляции. Уже есть Beatles, Queen и Oasis

Источник: РИА "Новости"

Отличия — только атрибуты эпохи.

Пока другие футболисты на карантине чеканят рулоны, Александр Кержаков под Петербургом производит более качественный контент: проводит стримы в инстаграме с другими звездами и воспроизводит с детьми знаменитые обложки рок-альбомов. Выходит очень похоже.

Queen — Queen II

Второй студийный альбом группы Queen, с которым группа и выстрелила — он добрался до пятой строчки британского чарта. Но по-настоящему легендарной стала именно обложка: Queen очень хотели, чтобы она получилась запоминающейся и привлекающей внимание.

Фотограф Мик Рок вдохновлялся разными образами: Марлен Дитрих из фильма «Шанхайский экспресс», а головы членов Queen находятся в том же положении, что и у статуй с острова Пасхи. В группу думали, что такие аллюзии выставят их слишком претенциозными, но фотограф убедил в обратном — такой стиль дополнял формирующийся образ Queen флером легендарности, как исторически ценная группа зафиксируется чуть позже.

Через год выйдет клип на песню Bohemian Rhapsody, в котором использовали практически копию обложки альбома Queen II — настолько удачным был образ. Это лишь подчеркнуло, что фотограф был прав, когда настоял на своей идее.

Beatles — Abbey Road

Последний по времени записи альбом битлов, в который вошли флагманские Come Together и Here Comes The Sun. К тому моменту участники группы уже поссорились. Джордж Харрисон даже признавался, что чувствовал движение Beatles к закату.

Несмотря на напряжение в группе, записались успешно. Чтобы сделать обложку, 8 августа 1969-го группа вышла из студии на Эбби Роуд в Лондоне и сделала легендарное фото — четверка переходит улицу по зебре. Только Пол Маккартни идет не в ногу (и босиком).

На обложке альбома не было ни названия, ни даже слова Beatles — только фото. Студия считала, что без основной информации альбом не продастся, но креативный директор Джон Кош победил с непробиваемым аргументом: «Нам не нужно было писать имя группы на обложке — они же были самыми известными людьми в мире».

Oasis — Definitely Maybe

Первый альбом группы Oasis, после которого братья Галлахеры заявили о себе. Definitely Maybe сразу взлетел в британский топ и покорил слушателей по всему миру. На тот момент в Британии это был самый быстро продаваемый дебютный альбом.

Композиции Shakermaker, Supersonic и Live Forever стали синглами, а сам альбом — семикратно платиновым. Он принес Oasis славу в США (там продали больше миллиона копий) и стал большим прорывом для британской рок-сцены. Некоторые издания признали этот альбом лучшим в истории.

Фотографию для обложки снимали дома у гитариста Пола Артурса — и на ней много отсылок. В том числе и к футболу: на переднем плане можно разглядеть фотографию Родни Марша — игрока «Ман Сити». А на окне стоит фото Джорджа Беста — так Артурс намекнул, что не все члены Oasis болеют за «Сити».