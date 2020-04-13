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14:10 (мск), источник: Sport24

Немецкий легионер «Динамо» Филипп — о русских девушках: Милые, но для меня слишком фейковые

26-летний немецкий нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком признался, что нечасто встречает в России девушек с душой.

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— Как вам русские девушки?

— Милые, но для меня слишком фейковые.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это как?

— Да вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь — окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.

— Вы говорили, что русские не так холодны, как вы ожидали. Откуда эти ожидания?

— У всех есть предубеждения, особенно когда ты молод. Мы смотрим кино, слышим выдумки, читаем интернет — я вот до перехода в «Динамо» судил о России по сериалам. Знал, что у вас сильная страна — настолько, что со стороны ее побаиваешься. На деле же иначе. Русские добры и вежливы, проблема только с английским — мало кто им владеет.

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