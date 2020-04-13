Немецкий легионер «Динамо» Филипп — о русских девушках: Милые, но для меня слишком фейковые

— Да вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь — окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.

— У всех есть предубеждения, особенно когда ты молод. Мы смотрим кино, слышим выдумки, читаем интернет — я вот до перехода в «Динамо» судил о России по сериалам. Знал, что у вас сильная страна — настолько, что со стороны ее побаиваешься. На деле же иначе. Русские добры и вежливы, проблема только с английским — мало кто им владеет.