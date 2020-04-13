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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Хакан Шукюр, я тебе говорю!» Дзюба поплатился за незнание казахского языка

Игроки питерского «Зенита» Малком, Дуглас Сантос, Артем Дзюба в рамках шоу QuiZzZenit на клубном канале не сумели распознать голос казахстанского комментатора Ермухамеда Маулена. Единственным, кто ответил правильно, оказался вратарь Михаил Кержаков.

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Выпуск шоу посвятили зарубежным комментаторам, которых по голосу должны были распознать бразильцы Малком/Сантос и россияне Кержаков/Дзюба. Услышав аудиодорожку с казахстанцем Мауленом, российские футболисты были уверены, что это турецкий язык — «Хакан Шукюр, я тебе говорю!». В частности, Дзюба подчеркнул, что они каждый день видят иранца Сердара Азмуна и поэтому выбирают турецкий.

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Однако в представленных вариантах ответа оказались: молдавский, казахский, монгольский и белорусский. Российская пара на основе мнения Кержакова все-таки выбрала казахский, хотя Дзюба предлагал молдавский (и проиграл тем самым мини-пари Михаилу).

Бразильцы Малком и Дуглас предположили, что это белорусский комментатор, и проиграли. Сантос сгоряча отметил: «Как бы мы могли угадать Казахстан?».

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Отметим, что на зимних сборах 2020 года в составе «Зенита» находился полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. В составе питерского клуба он провел два товарищеских матчах против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0), в котором отдал две голевые передачи, и австрийского «Зальцбурга» (3:6).

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