«Хакан Шукюр, я тебе говорю!» Дзюба поплатился за незнание казахского языка

Выпуск шоу посвятили зарубежным комментаторам, которых по голосу должны были распознать бразильцы Малком/Сантос и россияне Кержаков/Дзюба. Услышав аудиодорожку с казахстанцем Мауленом, российские футболисты были уверены, что это турецкий язык — «Хакан Шукюр, я тебе говорю!». В частности, Дзюба подчеркнул, что они каждый день видят иранца Сердара Азмуна и поэтому выбирают турецкий.
Однако в представленных вариантах ответа оказались: молдавский, казахский, монгольский и белорусский. Российская пара на основе мнения Кержакова все-таки выбрала казахский, хотя Дзюба предлагал молдавский (и проиграл тем самым мини-пари Михаилу).
Бразильцы Малком и Дуглас предположили, что это белорусский комментатор, и проиграли. Сантос сгоряча отметил: «Как бы мы могли угадать Казахстан?».
Отметим, что на зимних сборах 2020 года в составе «Зенита» находился полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. В составе питерского клуба он провел два товарищеских матчах против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0), в котором отдал две голевые передачи, и австрийского «Зальцбурга» (3:6).