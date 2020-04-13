СМИ: «Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ювентуса» Ругани

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По информации источника, стороны ведут переговоры. «Сине-бело-голубые» предлагают 25-летнему игроку трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в года.

Защитник выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ругани стал первым игроком команды, сдавшим положительный тест на коронавирус. В настоящее время футболист находится на карантине.