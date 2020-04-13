Футболист «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Европе или MLS

Источник: ИТАР-ТАСС

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский «Локомотив» на девять очков.

«Ведем переговоры с “Зенитом”, но есть альтернативные варианты, — сказал Маньяков. — Рассматриваем их и ждем, когда пандемия закончится, для того, чтобы наступила конкретика со всех сторон. Есть варианты и в премьер-лиге, и в Европе, и в MLS. Просто сейчас ждем, как все обернется с коронавирусом — когда будет понимание, какой из чемпионатов когда стартует, как будут выполняться контрактные обязательства Игоря перед “Зенитом” и наоборот».

«Есть очень много моментов, от нас они не зависят», — добавил собеседник агентства.