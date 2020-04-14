Итальянский скаут считает, что интерес «Ювентуса» к Миранчуку высосан из пальца

— Интерес к Миранчуку «Ювентуса», думаю, высосан из пальца, — цитирует скаута «Спорт уик-энд». — Возможно, другим клубам в Европе он интересен. Речь шла о «Севилье» или «Роме». Им нужен в среднюю линии такой игрок. Но! Зарплата Миранчука в «Локо» выше той, которую ему могли бы предложить в Европе. Российских футболистов, интересных в Старом Свете, не так много, но они есть. Однако очень мало позитивных историй, когда кто-то из них заиграл в топ-чемпионате. Это большое препятствие для заключения контрактов с россиянами.