Куда пропал Алексей Сапогов. Он забил издевательский гол туркам и предлагал себя «Юве»
Что известно о «звезде одного сезона»?
Что известно о «звезде одного сезона»?
Звезда Алексея Сапогова в нашем футболе зажглась и погасла быстро. В июле 2012-го он забил свой первый гол в РПЛ, а уже в сентябре 2013-го объявил о завершении карьеры. Но весь этот год с небольшим форвард был едва ли не самым обсуждаемым игроком чемпионата России.
Сапогов здорово дебютировал в РПЛ за нижегородскую «Волгу», которая отыскала нападающего в клубе второго дивизиона «Горняк» (Учалы). В первых девяти турах забил пять голов, в том числе в ворота «Спартака» и ЦСКА. В результате уже в сентябре Юрий Красножан вызвал Алексея во вторую сборную России.
«Мне не кажется, что гол был пижонским, скорее он был прикольным, — отвечал Сапогов. — Ничего унижающего в нём не было. В конце концов, я же его не задницей закатил».
Потом Сапогов
«Волга» не смогла договориться о трансфере в другую команду, а в Нижнем Новгороде я оставаться не хочу. Принял решение завершить карьеру игрока. Как можно это объяснить? Это российский футбол, тут не любят людей, которые кусаются, — выдал Сапогов в интервью для Sportbox.
Тренер Гаджи Гаджиев, при котором нападающий раскрылся в «Волге», признавал, что Алексей одарённый игрок. Но сам Сапогов был ещё более высокого мнения о себе. Другой запоминающийся его поступок — отправка диска с собственными голами в «Ювентус». Уроженец
«Я ездил на матч “Шахтёр” — “Ювентус”. У меня появилась идея передать диск с записью моих голов в “Ювентус”. Заехал в гостиницу, где жила команда, и попросил девушку, которая имела доступ к клубу, передать его главному тренеру Антонио Конте. Надеюсь, он диск получил», — признавался нападающий в интервью для «Советского спорта».
Отдыхал Сапогов до января 2014-го. На зимние сборы он отправился с «Анжи», чтобы возобновить карьеру и
Говорят, у двух форвардов были напряжённые отношения ещё со времён совместного выступления за «Волгу». Оба приехали в «Анжи» для прохождения просмотра, и на тренировках не скрывали неприязни друг к другу. Сперва сцепились в холле отеля, однако их разняли, а на следующий день Асильдаров без лишних слов ударил Сапогова в челюсть. Шамилю указали на дверь, а Алексею предложили такой контракт, который его не устроил. Сапогов крепко обиделся на Гаджиева, а в «Анжи» заявили, что на самом деле нападающего приглашали на роль аниматора, поскольку он уже завершил карьеру.
Алексей действительно так и не вернулся в большой футбол. Поиграл несколько месяцев в Латвии за «Спартак» из Юрмалы. Зимой 2015-го прилетел в Турцию на сбор «Амкара» Гаджиева, поселившись в одном отеле с командой, тем не менее приглашения не дождался. Потом потренировался с «Тосно» и уехал в Тюмень, где играл за любителей и в… хоккей. Хотел выступать за «Тюмень», вот только проблемный клуб не смог его заявить. В 2016 году отправился в Петербург, где провёл несколько матчей за «Юниор» из третьего дивизиона.
«Не так просто найти команду, соответствующую лучшему игроку России», — сетовал Сапогов, когда сидел без предложений. В июле 2019-го он ещё раз объявил, что вешает бутсы на гвоздь. В 31 год.
С тех пор в «инстаграме» Алексея появлялись только публикации на религиозную тему. Он сменил имидж, передавал привет всем православным Нижнего Новгорода и Тюмени, приглашал на божественную литургию в местные храмы. Бывший одноклубник Сапогова по «Волге» Валерий Кичин рассказывал в интервью для сайта FM Sports Agency о трансформации личности нападающего ещё по ходу карьеры:
«На сборах в «Тюмени» был такой момент. Сапогов жил со Славой Чадовым. Лёха очень сильно ударился в христианство. Чадов жаловался постоянно. Мы приходили утром на взвешивание, а в массажном кабинете на кушетке спал Чадов. Мы спрашиваем: «Слава, что ты здесь делаешь?». А он: «Лёха запарил. Встает в 5 утра, будит меня и говорит: «Выйди, пожалуйста, погуляй часок, а я помолюсь». Так Слава провёл
Быть может, футбольная Россия ещё услышит фамилию Сапогов. Кажется, Алексей подумывал заняться тренерством. Для начала в Тюмени, куда бывший нападающий переехал. А в будущем… Стать первым российским тренером в истории «Ювентуса» — чем не цель?