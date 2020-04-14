Куда пропал Алексей Сапогов. Он забил издевательский гол туркам и предлагал себя «Юве»

Источник: РИА "Новости"

Звезда Алексея Сапогова в нашем футболе зажглась и погасла быстро. В июле 2012-го он забил свой первый гол в РПЛ, а уже в сентябре 2013-го объявил о завершении карьеры. Но весь этот год с небольшим форвард был едва ли не самым обсуждаемым игроком чемпионата России.

Сапогов хотел закончить с футболом в 25 лет. Он забил уникальный гол за сборную и предлагал себя «Ювентусу»

Сапогов здорово дебютировал в РПЛ за нижегородскую «Волгу», которая отыскала нападающего в клубе второго дивизиона «Горняк» (Учалы). В первых девяти турах забил пять голов, в том числе в ворота «Спартака» и ЦСКА. В результате уже в сентябре Юрий Красножан вызвал Алексея во вторую сборную России. Тогда-то Сапогов и сыграл свой единственный матч за национальную команду — с Турцией U23. И забил самый запоминающийся гол в карьере. Воспользовался ошибкой вратаря, после чего закатил мяч головой с полуметра! Форварда критиковали за понты.

«Мне не кажется, что гол был пижонским, скорее он был прикольным, — отвечал Сапогов. — Ничего унижающего в нём не было. В конце концов, я же его не задницей закатил».

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Потом Сапогов чуть-чуть сбавил в результативности. В оставшихся до конца сезона матчах забил только три гола. Алексей хотел уйти в более амбициозный клуб, но в «Волге» заявляли, что предложений нет. Говорили, что нападающий своим поведением потерял уважение и стал персоной нон грата в коллективе. Сапогов рассердился и объявил об уходе из футбола в 25 лет.

«Волга» не смогла договориться о трансфере в другую команду, а в Нижнем Новгороде я оставаться не хочу. Принял решение завершить карьеру игрока. Как можно это объяснить? Это российский футбол, тут не любят людей, которые кусаются, — выдал Сапогов в интервью для Sportbox.

Тренер Гаджи Гаджиев, при котором нападающий раскрылся в «Волге», признавал, что Алексей одарённый игрок. Но сам Сапогов был ещё более высокого мнения о себе. Другой запоминающийся его поступок — отправка диска с собственными голами в «Ювентус». Уроженец Ленинск-Кузнецкого болел за «старую синьору».

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«Я ездил на матч “Шахтёр” — “Ювентус”. У меня появилась идея передать диск с записью моих голов в “Ювентус”. Заехал в гостиницу, где жила команда, и попросил девушку, которая имела доступ к клубу, передать его главному тренеру Антонио Конте. Надеюсь, он диск получил», — признавался нападающий в интервью для «Советского спорта».

Сапогов подрался и стал «аниматором», пытаясь устроиться в «Анжи». В его «инстаграме» — только религия

Отдыхал Сапогов до января 2014-го. На зимние сборы он отправился с «Анжи», чтобы возобновить карьеру и добраться-таки до «Ювентуса». Но вместо подписания контракта нападающий получил… перелом челюсти в драке с Шамилем Асильдаровым. По крайней мере, СМИ писали, что Алексей перенёс операцию в одной из турецких клиник. Хотя сам Сапогов утверждал другое: «Ничего серьёзного не было. Небольшое повреждение. Просто сцепились».

Говорят, у двух форвардов были напряжённые отношения ещё со времён совместного выступления за «Волгу». Оба приехали в «Анжи» для прохождения просмотра, и на тренировках не скрывали неприязни друг к другу. Сперва сцепились в холле отеля, однако их разняли, а на следующий день Асильдаров без лишних слов ударил Сапогова в челюсть. Шамилю указали на дверь, а Алексею предложили такой контракт, который его не устроил. Сапогов крепко обиделся на Гаджиева, а в «Анжи» заявили, что на самом деле нападающего приглашали на роль аниматора, поскольку он уже завершил карьеру.

Алексей действительно так и не вернулся в большой футбол. Поиграл несколько месяцев в Латвии за «Спартак» из Юрмалы. Зимой 2015-го прилетел в Турцию на сбор «Амкара» Гаджиева, поселившись в одном отеле с командой, тем не менее приглашения не дождался. Потом потренировался с «Тосно» и уехал в Тюмень, где играл за любителей и в… хоккей. Хотел выступать за «Тюмень», вот только проблемный клуб не смог его заявить. В 2016 году отправился в Петербург, где провёл несколько матчей за «Юниор» из третьего дивизиона.

«Не так просто найти команду, соответствующую лучшему игроку России», — сетовал Сапогов, когда сидел без предложений. В июле 2019-го он ещё раз объявил, что вешает бутсы на гвоздь. В 31 год.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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С тех пор в «инстаграме» Алексея появлялись только публикации на религиозную тему. Он сменил имидж, передавал привет всем православным Нижнего Новгорода и Тюмени, приглашал на божественную литургию в местные храмы. Бывший одноклубник Сапогова по «Волге» Валерий Кичин рассказывал в интервью для сайта FM Sports Agency о трансформации личности нападающего ещё по ходу карьеры:

«На сборах в «Тюмени» был такой момент. Сапогов жил со Славой Чадовым. Лёха очень сильно ударился в христианство. Чадов жаловался постоянно. Мы приходили утром на взвешивание, а в массажном кабинете на кушетке спал Чадов. Мы спрашиваем: «Слава, что ты здесь делаешь?». А он: «Лёха запарил. Встает в 5 утра, будит меня и говорит: «Выйди, пожалуйста, погуляй часок, а я помолюсь». Так Слава провёл три-четыре дня, не выдержал и попросил переселиться. У нас были двухразовые тренировки, и Слава искренне не понимал, как можно выйти в 5 утра и где-то погулять часок».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzjZkYIBwrd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzjZkYIBwrd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzjZkYIBwrd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sapogov (@alexsapogov1988)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-05T23:14:11+00:00">5 Июл 2019 в 4:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.