РФС подготовил ряд дополнительных мер поддержки клубов

Источник: РИА "Новости"

Пауза длится с 17 марта — пока до 31 мая.

— По зарплатам каждый клуб индивидуально проводит переговоры с игроками, многим уже удалось найти компромисс, — цитирует Дюкова «Коммерсант». — Коллективное соглашение в данном случае теоретически возможно, но практически не реализуемо. Что касается финансового fair play, то консультации с УЕФА ведутся. Там тоже прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и ищут оптимальное решение с учетом интересов клубов.

— РФС предлагает какие-то меры поддержки клубам? Многие же могут просто обанкротиться.

— Да, мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки — к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство.

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— Что за меры?

— Я бы не хотел это комментировать до того, как обсуждение с правительством будет завершено.

— Футболистов между тем волнует вопрос продления контрактов, которые у многих привязаны к концу сезона.