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23:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Болельщицам ЦСКА устроили конкурс в самоизоляции на 50 тысяч рублей

Болельщицам ЦСКА устроили конкурс домашних фотографий в самоизоляции с выигрышем 50 тысяч рублей. Пост об этом размещен в аккаунте в @cska.girls в Instagram.

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фотографий
46
фотографий
46
фотографий
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«Прекрасно-синие, во время всеобщей самоизоляции нехватка ваших улыбок и прочих декольте ощущается гораздо острее, чем дефицит медицинских масок. Сейчас, когда спортивные арены скукожились до размеров телевизоров, а самые отважные “армейцы” “пробивают” свои выезда исключительно до холодильника и обратно, ваша помощь просто необходима», — написали организаторы.

Девушек призвали быть дома и поддержать своими фотографиями «честно занявших противовирусную оборону на диванах с джойстиками в руках». Конкурс назвали «простым и честным, как Акинфеев», добавив, что шансы на призы у всех одинаковые.

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Для участия необходимо выложить домашнее фото в красно-синих цветах с хештегами #cskagirls, #прекрасносиние #конянаскакуостановит, #какжедомахорошакрасносиняядуша и #cskarantin. Тех участниц, чьи фото наберут наибольшее количество лайков, ждут призы: 50 тысяч рублей, 30 и 10 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Конкурс проводится до 20 апреля. В группе добавили, что к участию допускаются девушки старше 18 лет из-за денежных призов.

Так, в аккаунте уже репостнули несколько фотографий участниц, которые сделали фото из самоизоляции дома в красно-синих цветах.

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