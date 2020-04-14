Болельщицам ЦСКА устроили конкурс в самоизоляции на 50 тысяч рублей
Болельщицам ЦСКА устроили конкурс домашних фотографий в самоизоляции с выигрышем 50 тысяч рублей. Пост об этом размещен в аккаунте в @cska.girls в Instagram.
Болельщицам ЦСКА устроили конкурс домашних фотографий в самоизоляции с выигрышем 50 тысяч рублей. Пост об этом размещен в аккаунте в @cska.girls в Instagram.
«Прекрасно-синие, во время всеобщей самоизоляции нехватка ваших улыбок и прочих декольте ощущается гораздо острее, чем дефицит медицинских масок. Сейчас, когда спортивные арены скукожились до размеров телевизоров, а самые отважные “армейцы” “пробивают” свои выезда исключительно до холодильника и обратно, ваша помощь просто необходима», — написали организаторы.
Девушек призвали быть дома и поддержать своими фотографиями «честно занявших противовирусную оборону на диванах с джойстиками в руках». Конкурс назвали «простым и честным, как Акинфеев», добавив, что шансы на призы у всех одинаковые.
Для участия необходимо выложить домашнее фото в
Так, в аккаунте уже репостнули несколько фотографий участниц, которые сделали фото из самоизоляции дома в