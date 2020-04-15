Первый гол Дзюбы в чемпионате России. Он был забит ровно 13 лет назад
Ровно 13 лет назад нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступавший на тот момент за «Спартак», забил свой первый гол в чемпионате страны.
Ровно 13 лет назад нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступавший на тот момент за «Спартак», забил свой первый гол в чемпионате страны.
Это произошло в матче 5-го тура ЧР-2007 против «Томи» (1:1). На тот момент Дзюбе было 18 лет.
Всего в чемпионате страны нападающий сыграл 328 матчей, в которых забил 114 голов и отдал 74 голевых передачи.