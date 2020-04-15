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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый гол Дзюбы в чемпионате России. Он был забит ровно 13 лет назад

Ровно 13 лет назад нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступавший на тот момент за «Спартак», забил свой первый гол в чемпионате страны.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это произошло в матче 5-го тура ЧР-2007 против «Томи» (1:1). На тот момент Дзюбе было 18 лет.

Всего в чемпионате страны нападающий сыграл 328 матчей, в которых забил 114 голов и отдал 74 голевых передачи.

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