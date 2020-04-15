«Зенит» к новому сезону может остаться без нападающих. На всех форвардов есть спрос
Карантин трансферным новостям не помеха.
Карантин трансферным новостям не помеха.
В последние дни появились новости об интересе европейских клубов к нападающим «Зенита» Артему Дзюбе и Сердару Азмуна. Помимо этого никуда не делся вариант, при котором Себастьян Дриусси может уже летом отправиться в Майами к Дэвиду Бекхэму. И под большим вопросом возвращение в
Таким образом, «Зенит» к началу следующего сезона может полностью обновить атакующую линию.
Впервые информацию о том, что на иранского страйкера претендуют два итальянских клуба, озвучил итальянский скаут Алекс Великих. Вероятность если не сделки, то как минимум официального предложения достаточно велика. Конечно, здесь все будет зависит от того, останется ли в Неаполе польский нападающий Аркадиуш Милик.
Вопрос в цене. И здесь возникает одна проблема.
Об интересе «Лацио» к лучшему бомбардиру «Зенита» сообщила La Gazzetta Dello Sport. Гендир «Зенита» Александр Медведев уже сказал, что никакого предложения пока не поступало, а даже если оно и поступит, то «Зенит» не будет его рассматривать.
По информации Sport24, помимо «Лацио» Дзюбой интересуется один турецкий клуб. Но речь пока исключительно об интересе. Здесь все упирается в контракт футболиста, о котором пока официально ничего не известно. По одной информации Дзюба уже переподписался с «Зенитом» до 2022 года, по другой — есть лишь принципиальная договоренность о новом соглашении.
Если контракт действительно подписан и предложение от «Лацио» действительно поступит, то перед руководством
Дэвид Бекхэм очень хотел видеть аргентинца в своем новом клубе еще в прошлом году. Но тогда «Зенит» отказался продавать его за 20 миллионов долларов. Интерес к Дриусси со стороны американского клуба сохранился. Желание нападающего и его семьи сменить дождливый Петербург на солнечную Флориду тоже никуда не делось.
Для нынешнего «Зенита» Дриусси
Нападающего ждали сначала к сентябрю, потом к февралю. Но ситуация пошла немного не так, как того ожидали в «Зените». Сейчас Кокорин зажигает в «Сочи». Летом форвард станет свободным агентом. При любых других обстоятельствах он бы определенно помог «Зениту». Вне зависимости от того, покинет
Но кажется, точка невозврата уже пройдена и Александр вряд ли вернется в
В общем, по состоянию на прямо сейчас возможна ситуация, при которой четыре из пяти принадлежащих «Зениту» нападающих в следующем сезоне могут играть в других командах. В обмен на большие деньги. Хотя, кажется, руководство «Зенита» вряд ли допустит уход всех четырех одновременно. Тем не менее, линия нападения действующих чемпионов уже осенью может серьезно обновиться.