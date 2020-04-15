Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
13:30 (мск), источник: Sport24

«Зенит» к новому сезону может остаться без нападающих. На всех форвардов есть спрос

Карантин трансферным новостям не помеха.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В последние дни появились новости об интересе европейских клубов к нападающим «Зенита» Артему Дзюбе и Сердару Азмуна. Помимо этого никуда не делся вариант, при котором Себастьян Дриусси может уже летом отправиться в Майами к Дэвиду Бекхэму. И под большим вопросом возвращение в Санкт-Петербург сосланного в аренду Александра Кокорина.

Таким образом, «Зенит» к началу следующего сезона может полностью обновить атакующую линию.

Сердар Азмун в «Наполи»

Впервые информацию о том, что на иранского страйкера претендуют два итальянских клуба, озвучил итальянский скаут Алекс Великих. Вероятность если не сделки, то как минимум официального предложения достаточно велика. Конечно, здесь все будет зависит от того, останется ли в Неаполе польский нападающий Аркадиуш Милик.

Вопрос в цене. И здесь возникает одна проблема. Во-первых, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта на днях сказал, что у клуба нет ни проблем с деньгами, ни желания продавать Азмуна. Но если предложение поступит и оно будет колебаться между 20 и 30 миллионами евро, вполне возможны варианты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во-вторых, Азмун хоть и первый выбор «Наполи» на замену Милику, но есть и второй — Александер Серлот, который в этом сезоне наколотил за «Трабзонспор» уже 25 голов.

Артем Дзюба в «Лацио»

Об интересе «Лацио» к лучшему бомбардиру «Зенита» сообщила La Gazzetta Dello Sport. Гендир «Зенита» Александр Медведев уже сказал, что никакого предложения пока не поступало, а даже если оно и поступит, то «Зенит» не будет его рассматривать.

По информации Sport24, помимо «Лацио» Дзюбой интересуется один турецкий клуб. Но речь пока исключительно об интересе. Здесь все упирается в контракт футболиста, о котором пока официально ничего не известно. По одной информации Дзюба уже переподписался с «Зенитом» до 2022 года, по другой — есть лишь принципиальная договоренность о новом соглашении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если контракт действительно подписан и предложение от «Лацио» действительно поступит, то перед руководством сине-бело-голубых встанет дилемма. Все-таки выручить хорошие деньги за футболиста (пусть и топового), которому в августе стукнет 22 года, — не самый плохой вариант.

Себастьян Дриусси в «Майами»

Дэвид Бекхэм очень хотел видеть аргентинца в своем новом клубе еще в прошлом году. Но тогда «Зенит» отказался продавать его за 20 миллионов долларов. Интерес к Дриусси со стороны американского клуба сохранился. Желание нападающего и его семьи сменить дождливый Петербург на солнечную Флориду тоже никуда не делось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для нынешнего «Зенита» Дриусси по-прежнему значит много. Но если человек действительно хочет уйти, вряд ли его будут удерживать силой. Плюс продажа футболиста по цене, которая превышая цену покупки — это хорошая сделка. И в условиях финансового fair play, и во времена кризиса.

Александр Кокорин

Нападающего ждали сначала к сентябрю, потом к февралю. Но ситуация пошла немного не так, как того ожидали в «Зените». Сейчас Кокорин зажигает в «Сочи». Летом форвард станет свободным агентом. При любых других обстоятельствах он бы определенно помог «Зениту». Вне зависимости от того, покинет кто-то из других нападающих команду или нет.

Но кажется, точка невозврата уже пройдена и Александр вряд ли вернется в Санкт-Петербург. Хотя, российский футбол уже давно приучил нас не удивляться.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, по состоянию на прямо сейчас возможна ситуация, при которой четыре из пяти принадлежащих «Зениту» нападающих в следующем сезоне могут играть в других командах. В обмен на большие деньги. Хотя, кажется, руководство «Зенита» вряд ли допустит уход всех четырех одновременно. Тем не менее, линия нападения действующих чемпионов уже осенью может серьезно обновиться.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Лера Кудрявцева отдалась хоккеисту на первом же свидании. Сенсационное признание
«Боже, ну что за соска». Медведева отреагировала на необычный комплимент
Назван лучший российский футболист в истории АПЛ
Клуб Малкина обвиняли в сдаче матча. Русский форвард отомстил
СМИ: UFC намерен провести турнир на частном острове в мае
Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых (фото)
СМИ: Возобновление чемпионата Италии по футболу маловероятно
Спорт на карантине и после: вам точно нужны эти классные штуки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь