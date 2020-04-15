Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне
Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов рассказал о жизни на карантине в Чечне. Его слова приводит Sport24.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов рассказал о жизни на карантине в Чечне. Его слова приводит Sport24.
Иванов заявил, что выходит за продуктами раз в три дня и не наблюдает дефицита в магазинах. По его словам, в Чечне действуют те же меры, что и в Москве. «Когда мы ездим в самый дальний продуктовый магазин — можем встретить
Хавбек отметил, что фонд Кадырова помогает малоимущим и осуществляет денежные перечисления. «Тут все выстроено годами. В Чечне раньше были тяжелые времена, научились на своем опыте, что нужно помогать людям», — посчитал он.
Иванов выступает за «Ахмат» с 2012 года. В составе команды он провел 205 матчей.
О закрытии Чечни на карантин
По состоянию на 15 апреля в России зафиксировали более 24 тысяч заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев инфицирования в 65 регионах.