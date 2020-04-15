Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Футбол. Зарубежный
16.04
Энергетик-БГУ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
18:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов рассказал о жизни на карантине в Чечне. Его слова приводит Sport24.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 008 850 +59 640
Скончалось129 045 +5 697
Выздоровело502 389 +34 571
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:04 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

Иванов заявил, что выходит за продуктами раз в три дня и не наблюдает дефицита в магазинах. По его словам, в Чечне действуют те же меры, что и в Москве. «Когда мы ездим в самый дальний продуктовый магазин — можем встретить два-три поста КПП, где проверяют. Спрашивают, куда едешь, и тебя пропускают», — добавил футболист.

Читайте также
В Чечне полностью запретили выходить из дома по воскресеньям

Хавбек отметил, что фонд Кадырова помогает малоимущим и осуществляет денежные перечисления. «Тут все выстроено годами. В Чечне раньше были тяжелые времена, научились на своем опыте, что нужно помогать людям», — посчитал он.

Иванов выступает за «Ахмат» с 2012 года. В составе команды он провел 205 матчей.

О закрытии Чечни на карантин из-за распространения коронавируса глава республики Рамзан Кадыров объявил в начале апреля. Въезд и выезд ограничен с 5 апреля.

По состоянию на 15 апреля в России зафиксировали более 24 тысяч заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев инфицирования в 65 регионах.

Иорданская дзюдоистка поднимает сестру и диван, тренируясь на карантине
Во время загрузки произошла ошибка.
14 апреля© Ньюстюб
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда НФЛ бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
«Зенит» к новому сезону может остаться без нападающих
Двое футболистов «Ювентуса» вылечились от коронавируса
«Галактикос 2.0»: «Реал» хочет купить Мбаппе, Мане и Холланда
Дзюба назвал причину неудачной игры сборной России на Евро-2016
Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых (фото)
Спорт на карантине и после: вам точно нужны эти классные штуки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь