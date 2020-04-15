Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне

Источник: РИА "Новости"

Иванов заявил, что выходит за продуктами раз в три дня и не наблюдает дефицита в магазинах. По его словам, в Чечне действуют те же меры, что и в Москве. «Когда мы ездим в самый дальний продуктовый магазин — можем встретить два-три поста КПП, где проверяют. Спрашивают, куда едешь, и тебя пропускают», — добавил футболист.

Читайте также В Чечне полностью запретили выходить из дома по воскресеньям

Хавбек отметил, что фонд Кадырова помогает малоимущим и осуществляет денежные перечисления. «Тут все выстроено годами. В Чечне раньше были тяжелые времена, научились на своем опыте, что нужно помогать людям», — посчитал он.

Иванов выступает за «Ахмат» с 2012 года. В составе команды он провел 205 матчей.

О закрытии Чечни на карантин из-за распространения коронавируса глава республики Рамзан Кадыров объявил в начале апреля. Въезд и выезд ограничен с 5 апреля.