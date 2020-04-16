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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Жоау Мариу может перейти из «Локомотива» в «Марсель»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает FC Inter News.

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Источник: AP 2020

По данным источника, «Локомотив» не планирует выкупать контракт игрока. Сам Мариу хочет вернуться в Европу, где в его услугах заинтересован «Марсель».

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист является одной из главных целей «Спортинга», за который он выступал в начале карьеры.

Мариу является воспитанником «Спортинга», он защищал цвета клуба с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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