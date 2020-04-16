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18:10 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит» не будет рассматривать варианты с трансферами до конца сезона

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» не будет рассматривать варианты с трансферами до конца сезона-2019/20. Об этом ТАСС заявил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский «Локомотив» на девять баллов.

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«Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона-2019/20 “Зенит” никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во-вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет», — сказал Медведев.

В составе «Зенита» есть восемь игроков, чьи контракты истекают после завершения сезона-2019/20. Это вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин. Семь футболистов, за исключением Кокорина, в этом сезоне выступали за сине-бело-голубых. 29-летний форвард находится в аренде до конца сезона в «Сочи».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано около 138,5 тыс. смертельных исходов.

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