ФК «Зенит» не будет рассматривать варианты с трансферами до конца сезона

Источник: ИТАР-ТАСС

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский «Локомотив» на девять баллов.

«Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона-2019/20 “Зенит” никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во-вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет», — сказал Медведев.

В составе «Зенита» есть восемь игроков, чьи контракты истекают после завершения сезона-2019/20. Это вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин. Семь футболистов, за исключением Кокорина, в этом сезоне выступали за сине-бело-голубых. 29-летний форвард находится в аренде до конца сезона в «Сочи».