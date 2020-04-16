Агент Гурцкая: Терри приехал на матч «Спартака» и лично извинился перед Федуном
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что защитник Джон Терри лично извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за несостоявшийся переход в московский клуб.
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что защитник Джон Терри лично извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за несостоявшийся переход в московский клуб.
«Терри не пришёл в «Спартак»
Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришёл без очереди в посольство, за ним даже согласились отправить самолёт, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревёт, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернётся.
У него
Терри оказался джентльменом, в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату, все условия", — рассказал Гурцкая в видео на
37-летний Терри был близок к подписанию контракта со «Спартаком» осенью 2018 года.