Кокорин сравнил самоизоляцию и тюремное заключение

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«Я находился и в более тяжелых условиях [в колонии]. Поэтому находиться в большом доме с семьей — для меня это не проблема», — заявил Кокорин.

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По его словам, в стесненных условиях можно поддерживать физическую форму, занимаясь спортом с помощью интернет-программ. Футболист добавил, что после изоляции «нужно выйти на улицу другим человеком».

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020.

В четырех матчах за команду он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом этого года, после чего он станет свободным агентом.