Почему не сейчас, или продлит ли «Ростов» контракт с Зайнутдиновым?

Источник: AP 2020

Зайнутдинов той зимой заключил контракт с «Ростовом» на два года с опцией продления еще на один сезон, то есть в конце 2020 года он у него истекает. Возможно, как только в России доиграют сезон, стороны сядут за стол и все обсудят.

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Но интересно, почему не сейчас? Тем более клуб переподписал многих футболистов, причем на приличные сроки. Например, только в этом году, по данным Transfermarkt, пролонгировали соглашения до лета 2024-го с Евгением Черновым, Хореном Байрамяном, Максимом Рудаковым, Элдором Шомуродовым, Матиасом Норманном, Данилом Глебовым. До этого срока рассчитан контракт даже у главного тренера Валерия Карпина. Разве что Алексею Ионову предложили остаться в команде до лета 2022-го, но и это неплохо, учитывая возраст футболиста (31 год).

Между тем, Зайнутдинов — единственный из легионеров, у которого заканчивается контракт в этом году. Из всего состава еще у Алексея Козлова контракт рассчитан до 30 июня 2020-го с возможностью продления еще на один год. Но опять же — он далеко не молод по футбольным меркам (33 года), а казахстанцу всего 22. Причем с 1 июля Бахтиер перестанет считаться легионером в РПЛ, как и другие игроки из стран ЕАЭС. Это, кстати, вкупе с перспективностью воспитанника таразского футбола может послужить серьезным аргументом для заключения с ним долгосрочного контракта. Однако непонятно, чего там в «Ростове» выжидают.

Остается добавить, что с момента перехода в российский клуб Зайнутдинов провел в РПЛ 22 матча, в которых забил три гола. За время выступления за границей достиг пика в рыночной стоимости — с 1,2 вырос до 1,7 миллиона евро (данные Transfermarkt).