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13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» подарит донорам крови билеты на ближайший матч команды

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» подарит билеты на ближайший матч команды болельщикам, которые в апреле сдадут кровь в одном из донорских центров, ставшими участниками акции, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Сдать кровь можно в следующих донорских центрах: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, центр крови ФМБА России и центре крови трансфузиологии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

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«В благодарность за бесценную помощь каждый, кто сдал кровь в апреле в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который “Спартак” проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона “Открытие Арена”. Просто сохраните справку о сдаче крови в период действия акции. Когда клуб объявит о старте продаж билетов на первый матч со зрителями, мы подробнее расскажем о том, как получить билет, на сайте и в соцсетях “Спартака”», — говорится в сообщении клуба.

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Ранее в Институте скорой помощи имени и городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса.

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