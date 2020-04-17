«Спартак» подарит донорам крови билеты на ближайший матч команды

Сдать кровь можно в следующих донорских центрах: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, центр крови ФМБА России и центре крови трансфузиологии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
«В благодарность за бесценную помощь каждый, кто сдал кровь в апреле в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который “Спартак” проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона “Открытие Арена”. Просто сохраните справку о сдаче крови в период действия акции. Когда клуб объявит о старте продаж билетов на первый матч со зрителями, мы подробнее расскажем о том, как получить билет, на сайте и в соцсетях “Спартака”», — говорится в сообщении клуба.
Ранее в Институте скорой помощи имени и городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса.