«Спартак» подарит донорам крови билеты на ближайший матч команды

«В благодарность за бесценную помощь каждый, кто сдал кровь в апреле в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который “Спартак” проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона “Открытие Арена”. Просто сохраните справку о сдаче крови в период действия акции. Когда клуб объявит о старте продаж билетов на первый матч со зрителями, мы подробнее расскажем о том, как получить билет, на сайте и в соцсетях “Спартака”», — говорится в сообщении клуба.