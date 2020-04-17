Гендиректор ФК «Крылья Советов»: Практически все игроки согласились на понижение зарплаты
САМАРА, 17 апреля. /ТАСС/. Практически все игроки футбольного клуба «Крылья Советов» согласились на понижение зарплаты на время самоизоляции
САМАРА, 17 апреля. /ТАСС/. Практически все игроки футбольного клуба «Крылья Советов» согласились на понижение зарплаты на время самоизоляции
Ранее
«У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде, — сказал Шашков. — Начали писать [в СМИ] про Рыжикова (вратаря команды Сергея Рыжикова — прим. ТАСС), но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%».
«Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств. А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов».
Команда из Самары занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета во второй по силе дивизион национального футбола. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в РПЛ, составляет 2 очка.