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13:51 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Крылья Советов»: Практически все игроки согласились на понижение зарплаты

САМАРА, 17 апреля. /ТАСС/. Практически все игроки футбольного клуба «Крылья Советов» согласились на понижение зарплаты на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса на 40%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о том, что во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки и тренеры будут получать на 40% меньше. Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30. Все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.

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«У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде, — сказал Шашков. — Начали писать [в СМИ] про Рыжикова (вратаря команды Сергея Рыжикова — прим. ТАСС), но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%».

«Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств. А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов».

Команда из Самары занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета во второй по силе дивизион национального футбола. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в РПЛ, составляет 2 очка.

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