Кокорин рассказал о влиянии тюрьмы на отказ сосать палец после забитых мячей
Форвард «Сочи» Александр Кокорин больше не будет сосать палец после забитых мячей. Об этом футболист рассказал в эфире телеканала ТНТ.
Форвард «Сочи» Александр Кокорин больше не будет сосать палец после забитых мячей. Об этом футболист рассказал в эфире телеканала ТНТ.
Игрок отметил, что праздновал голы таким образом после того, как у него родился ребенок, и пока тот был маленьким, жест сохранял актуальность. Однако
Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. В четырех матчах Тинькофф Российской
С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре прошлого года. Он оказался за решеткой после того, как устроил две драки в центре Москвы вместе с футболистом Павлом Мамаевым.