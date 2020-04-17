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14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров рассказал о любви к «Спартаку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отношении к московскому футбольному клубу «Спартак». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы ведомства, он болеет за красно-белых с того момента, как начал играть в футбол в первом классе. «В моем понимании “Спартак” — это как родина, ее не выбирают», — заявил Лавров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Министр также рассказал, что мысли о «Спартаке» помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров. Лавров отметил, что в данный момент очень скучает как по игре любимой команды, так и по возможности самому выйти на футбольное поле.

Согласно решению Российского футбольного союза (РФС), пауза во всех профессиональных футбольных соревнованиях продлится как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. «Спартак» после 22 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 28 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

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