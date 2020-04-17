Лавров рассказал о любви к «Спартаку»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отношении к московскому футбольному клубу «Спартак». Об этом сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отношении к московскому футбольному клубу «Спартак». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, он болеет за
Министр также рассказал, что мысли о «Спартаке» помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров. Лавров отметил, что в данный момент очень скучает как по игре любимой команды, так и по возможности самому выйти на футбольное поле.
Согласно решению Российского футбольного союза (РФС), пауза во всех профессиональных футбольных соревнованиях продлится как минимум до 31 мая