Лавров рассказал о любви к «Спартаку»

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По словам главы ведомства, он болеет за красно-белых с того момента, как начал играть в футбол в первом классе. «В моем понимании “Спартак” — это как родина, ее не выбирают», — заявил Лавров.

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Министр также рассказал, что мысли о «Спартаке» помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров. Лавров отметил, что в данный момент очень скучает как по игре любимой команды, так и по возможности самому выйти на футбольное поле.