СМИ: «Спартак» не будет выкупать трансфер Шюррле
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» права на немецкого футболиста Андре Шюррле, выступающего за московский клуб на правах аренды, сообщает Bild.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» права на немецкого футболиста Андре Шюррле, выступающего за московский клуб на правах аренды, сообщает Bild.
Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. По информации издания, сумма выкупа трансфера 29-летнего полузащитника составляет порядка 7 миллионов евро.
«Мы договорились с Андре, что не будем использовать опцию выкупа. Но Шюррле — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», — заявил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Ранее сообщалось, что Шюррле еще не оправился от травмы голеностопа, полученной на сборах, и продолжает реабилитацию в Берлине. Полузащитник пропустил все матчи «Спартака» в весенней части сезона