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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Спартак» не будет выкупать трансфер Шюррле

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» права на немецкого футболиста Андре Шюррле, выступающего за московский клуб на правах аренды, сообщает Bild.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. По информации издания, сумма выкупа трансфера 29-летнего полузащитника составляет порядка 7 миллионов евро.

«Мы договорились с Андре, что не будем использовать опцию выкупа. Но Шюррле — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», — заявил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

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Ранее сообщалось, что Шюррле еще не оправился от травмы голеностопа, полученной на сборах, и продолжает реабилитацию в Берлине. Полузащитник пропустил все матчи «Спартака» в весенней части сезона из-за повреждения.

Шюррле и Тил: есть ли у них будущее в «Спартаке»?
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6 декабря 2019© Ньюстюб
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