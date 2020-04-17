СМИ: «Спартак» не будет выкупать трансфер Шюррле

Источник: Спорт РИА Новости

Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. По информации издания, сумма выкупа трансфера 29-летнего полузащитника составляет порядка 7 миллионов евро.

«Мы договорились с Андре, что не будем использовать опцию выкупа. Но Шюррле — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», — заявил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

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