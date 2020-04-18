«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанского вратаря

По информации издания, к игроку проявляют интерес итальянская «Болонья», греческий «Олимпиакос» и украинская «Заря».

«Сельмани действительно талантливый и дисциплинированный. Думаю, естественно, что ему поступают предложения из разных клубов», — сказад главный тренер «Менеменспора» Дженк Лалечи.

Команда выступает во втором по силе дивизионе Турции. Сельмани перешел в команду в августе 2019 года, а его контракт рассчитан до лета 2021 года.