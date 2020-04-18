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13:30 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанского вратаря

Московский «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении вратаря турецкого клуба «Менеменспор» и молодежной сборной Албании Гентиана Сельмани, сообщает Fotomac.

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По информации издания, к игроку проявляют интерес итальянская «Болонья», греческий «Олимпиакос» и украинская «Заря».

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«Сельмани действительно талантливый и дисциплинированный. Думаю, естественно, что ему поступают предложения из разных клубов», — сказад главный тренер «Менеменспора» Дженк Лалечи.

Команда выступает во втором по силе дивизионе Турции. Сельмани перешел в команду в августе 2019 года, а его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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