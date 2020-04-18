Тихонов заявил, что ждал большего от игры чемпиона мира Шюррле в составе ФК «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» Шюррле провел 18 матчей в разных турнирах, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи. Из-за травмы стопы он не выходил на поле в играх весенней части чемпионата России. 17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью немецкому изданию Bild заявил, что клуб не станет пользоваться опцией выкупа прав на Шюррле у дортмундской «Боруссии». Аренда нападающего в московском клубе рассчитана до 30 июня 2020 года, при этом действующий контракт 29-летнего игрока с немецким клубом истекает 30 июня 2021 года.

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«Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провел достаточно хорошо, а остальное поставить в минус, — сказал Тихонов. — По крайней мере мои ожидания он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов. По первым нескольким играм он выглядел неплохо, думали, что так будет продолжаться, потому что он будет набирать форму. Сказались травмы, психологические проблемы; думаю, во второй части чемпионата он никого не впечатлил».

«Просто нужно сказать ему спасибо, наверное, и он поблагодарит “Спартак”. Вот и все», — добавил бывший капитан красно-белых.

В октябре 2019 года Шюррле в интервью немецкому каналу Sport1 заявлял, что может завершить карьеру через один или два года. «К нам многие иностранцы приезжают — поиграют чуть-чуть и уезжают. Просто, находясь вне дома, вне той обстановки, к которой он привык, ему было сложно. Думаю, что Шюррле где-нибудь да всплывет еще», — отметил Тихонов, оценивая дальнейшие карьерные перспективы немецкого футболиста.

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Карьера Шюррле

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие «Вольфсбург», «Майнц» и «Байер», а также за английский «Челси». В составе «Вольфсбурга» он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с «Боруссией» выиграл кубок страны (2016/17), выступая за «Челси», стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).