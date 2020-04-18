СМИ: Футболист «Спартака» Шюррле не вернется в Россию из Германии

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» хавбека, который выступает за «красно-белых» на правах аренды.

Как отмечает издание, с начала ухудшения ситуации с коронавирусом Шюррле находится в Берлине с женой и дочерью, игрок восстанавливается после травмы голеностопа.

«Андре хочет быть со своей семьей. Распространение коронавируса доказало, насколько сложными могут быть перемещения между странами в ближайшем будущем», — сказал Инго Хаспель, представляющий интересы 29-летнего футболиста.