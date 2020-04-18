СМИ: Футболист «Спартака» Шюррле не вернется в Россию из Германии

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» хавбека, который выступает за «красно-белых» на правах аренды.
Как отмечает издание, с начала ухудшения ситуации с коронавирусом Шюррле находится в Берлине с женой и дочерью, игрок восстанавливается после травмы голеностопа.
«Андре хочет быть со своей семьей. Распространение коронавируса доказало, насколько сложными могут быть перемещения между странами в ближайшем будущем», — сказал Инго Хаспель, представляющий интересы 29-летнего футболиста.
Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. По информации издания, сумма выкупа трансфера хавбека составляет порядка 7 миллионов евро.