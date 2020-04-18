СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Зенита» Азмуном

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игроку со стороны итальянского «Наполи», «Зенит» за переход иранца требовал €25 млн. Также среди потенциальных претендентов на игрока называется английский «Вест Хэм».

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».