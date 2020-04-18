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22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
20:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Зенита» Азмуном

ТАСС, 18 апреля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» заинтересован в трансфере нападающего российского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Mundo Napoli со ссылкой на газету Corriere del Mezzogiorno.

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Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игроку со стороны итальянского «Наполи», «Зенит» за переход иранца требовал €25 млн. Также среди потенциальных претендентов на игрока называется английский «Вест Хэм».

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».

«Атлетико» с 45 очками в 27 матчах идет шестым в таблице чемпионата Испании. Турнир был прерван 12 марта из-за коронавируса.

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