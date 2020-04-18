7 европейских звезд, которые провалились в России. Шюррле — далеко не первый
Они сажали на банку Левандовского, становились чемпионами мира и Европы.
Они сажали на банку Левандовского, становились чемпионами мира и Европы.
«Спартак» решил не выкупать контракт Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Чемпион мира 2014 ничего не показал в России — всего 2 гола в 18 матчах за «Спартак», травмы и неоправданные ожидания болельщиков. Вспоминаем, кто из звездных легионеров РПЛ также облажался в РПЛ.
Форвард, который заставил Левандовски в первый сезон в Дортмунде промариноваться на лавке. В таком статусе в «Спартак» в 2013 году за 3 млн евро приходил двукратный чемпион Германии и обладатель Кубка страны Лукас Барриос.
Правда, в России у Барриоса совсем не поперло — он получил травму, долго восстанавливался и забил дебютный гол в РПЛ только спустя полгода. В первом сезоне он сыграл в 16 играл и забил два мяча. Потом была аренда в «Монпелье» и продажа в «Палмейрас», с которым Барриос взял Кубок Бразилии.
Мне нужно было регулярно получать игровое время. В России этого не было. В Китае я играл и забил 13 голов, выиграл чемпионат и Кубок страны. В России я повредил колено, выбыл на два месяца и потерял место в составе.
В «Локомотиве» хватает провалов с приглашением звезд. Пока так и не смог раскрыться Жоау Мариу, в свое бунтовали Буссуфа и Диарра (хоть и показывали крутой футбол). Еще были звезда «Сарагосы» Альберто Сапатер и защитник Ману Да Кошта с опытом игры в Серии А и АПЛ, но оба с треском провалились и избавление от них для клуба было за счастье. Однако мы отметим провал Ивана Пелиццоли, который приходил в «Локомотив» с опытом игры за «Рому» и сборную Италии, а после ухода так и не смог закрепиться в
«Москва — фантастический город, но только не в плане футбола, — рассказывал позже Пелиццоли. — Уровень был не очень высоким, совсем другой стиль игры. Мне потребовалось время, чтобы понять, как там все работает. Сначала ждал четыре или пять месяцев, когда поставят в ворота, а когда стал играть, потом без объяснения причины на полгода исключили из главной команды. А затем еще и травмировал плечо. Там все шло не так. Переход в “Локомотив” сломал мою карьеру, когда мне было всего 27 лет. Не нужно было ехать в Россию. В любую другую заграничную страну — Англию, Францию, но только не в маленькую лигу».
В «Спартаке» хватает примеров именитых полузащитников, которые в
Даже с вернувшимся из «Эвертона» Билялетдиновым не сложилось. В общем, для центра полузащиты «Спартаку» лучше искать не звездных новичков.
22 млн евро — таких денег за защитников в РПЛ еще не платили никогда. Алвеш приезжал в
В общем, спустя 3 года «Зениту» было за счастье продать Бруну в «Фенербахче» за 5,5 млн евро. Хотя через год он взял золото Евро и до сих пор играет в основе клуба Серии А. Похожая судьба в Петербурге ждала и другого португальского защитника Фернанду Мейру. Он приехал в «Зенит» из «Галатасарая» в качестве игрока старта сборной за 6 млн евро, но уже в первом матче со «Спартаком» напривозил, а спустя полтора года был отпущен свободным агентом.
Карьера Маркизио в России очень напоминает историю Шюррле. В «Зенит» приезжал ветеран «Ювентуса» со всеми вытекающими регалиями, но в последние годы о нем чаще писали в связи с получением им очередного повреждения, а не геройских подвигов на поле. И закончил примерно также — травма, лазарет, красивые фото России в инстаграме.
Мне не в чем себя упрекнуть. Только в одном — в полученной травме. В моём возрасте прекрасно понимаешь, что травмы — часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти. Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провёл всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе.
Когда Кавенаги забрасывал гениальный парашют в матче с «Ростовом», всем показалось, что «Спартак» зацепил жемчужину. На момент переезда в Россию у Фернандо не было европейского опыта. Зато было другое — более 70 голов за «Ривер Плейт» и статус одного из самых талантливых молодых игроков Латинской Америки.
«Спартак» опередил многих грандов в борьбе за Кавенаги и вывалил за него 11,5 млн долларов. Но после яркого начала Фернандо захандрил — это был явно не его климат, не его чемпионат, не его стиль игры. «Спартаку» удалось продать Кавенаги в «Бордо» даже на 2 млн долларов дороже, да и за
Сюда справедливо будет включить 80% португальской бригады, которая приехала в «Динамо» при Федорычеве: Коштинья, Нуну Эшпириту Санту, Жорже Луиш, Сисеру, Дерлей, Тьяго Силва. Плюсуем Сейтаридиса и Энакарире, за которых также в сумме заплатили 16 млн евро. За 2 года «Динамо» спустило на новичков почти 80 млн евро. Заиграли из тех футболистов только Данни, Денис Колодин, Леандро Фернандес и Игорь Семшов.
В «Динамо» был каменный век. Когда Федорычев представлял нам свой проект, мы верили, что все серьезно. Думали, что «Динамо», будучи некогда великим клубом, переживает непростые времена и хочет вернуть утраченные позиции. На деле же слов оказалось больше, чем дела, — то, что мы увидели, было далеко даже от среднего европейского клуба.