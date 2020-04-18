7 европейских звезд, которые провалились в России. Шюррле — далеко не первый

Источник: Sport24

«Спартак» решил не выкупать контракт Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Чемпион мира 2014 ничего не показал в России — всего 2 гола в 18 матчах за «Спартак», травмы и неоправданные ожидания болельщиков. Вспоминаем, кто из звездных легионеров РПЛ также облажался в РПЛ.

Лукас Барриос

Форвард, который заставил Левандовски в первый сезон в Дортмунде промариноваться на лавке. В таком статусе в «Спартак» в 2013 году за 3 млн евро приходил двукратный чемпион Германии и обладатель Кубка страны Лукас Барриос.

Правда, в России у Барриоса совсем не поперло — он получил травму, долго восстанавливался и забил дебютный гол в РПЛ только спустя полгода. В первом сезоне он сыграл в 16 играл и забил два мяча. Потом была аренда в «Монпелье» и продажа в «Палмейрас», с которым Барриос взял Кубок Бразилии.

Мне нужно было регулярно получать игровое время. В России этого не было. В Китае я играл и забил 13 голов, выиграл чемпионат и Кубок страны. В России я повредил колено, выбыл на два месяца и потерял место в составе. Лукас Барриос

Иван Пелиццоли

В «Локомотиве» хватает провалов с приглашением звезд. Пока так и не смог раскрыться Жоау Мариу, в свое бунтовали Буссуфа и Диарра (хоть и показывали крутой футбол). Еще были звезда «Сарагосы» Альберто Сапатер и защитник Ману Да Кошта с опытом игры в Серии А и АПЛ, но оба с треском провалились и избавление от них для клуба было за счастье. Однако мы отметим провал Ивана Пелиццоли, который приходил в «Локомотив» с опытом игры за «Рому» и сборную Италии, а после ухода так и не смог закрепиться в сколько-нибудь приличном клубе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BUpjs_al_fL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUpjs_al_fL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUpjs_al_fL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pelizzoli Ivan (@pellizza22)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-28T20:24:58+00:00">28 Май 2017 в 1:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Москва — фантастический город, но только не в плане футбола, — рассказывал позже Пелиццоли. — Уровень был не очень высоким, совсем другой стиль игры. Мне потребовалось время, чтобы понять, как там все работает. Сначала ждал четыре или пять месяцев, когда поставят в ворота, а когда стал играть, потом без объяснения причины на полгода исключили из главной команды. А затем еще и травмировал плечо. Там все шло не так. Переход в “Локомотив” сломал мою карьеру, когда мне было всего 27 лет. Не нужно было ехать в Россию. В любую другую заграничную страну — Англию, Францию, но только не в маленькую лигу».

Ким Чельстрем

В «Спартаке» хватает примеров именитых полузащитников, которые в красно-белой футболке не показали ничего запоминающегося. Приезжал двукратный чемпион Нидерландов Деми Де Зеув, которого запомнили только по слухам о нетрадиционной сексуальной ориентации. Заскакивал на огонек Ким Чельстрем — не так уж плохо отыграл три сезона, но, опять же, лидером не стал. Приезжал зажигавший в «Валенсии» Тино Коста, которому прогнозировали большую карьеру. Но помешал скверный характер.

Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся — началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета…

Даже с вернувшимся из «Эвертона» Билялетдиновым не сложилось. В общем, для центра полузащиты «Спартаку» лучше искать не звездных новичков.

Бруну Алвеш

22 млн евро — таких денег за защитников в РПЛ еще не платили никогда. Алвеш приезжал в Санкт-Петербург звездой европейского масштаба — роскошные выступления за «Порту» в еврокубках, твердое место в основе сборной Португалии. Алвеш отыграл в «Зените» 3 года. Нельзя сказать, что он опозорился — порой Бруну клал роскошные банки со штрафных и со второго этажа, впечатлял питерскую публику выносами из штрафной ударом через себя. Но все это сочеталось с вопиющими позиционными ошибками и привозами. Лучше всего карьеру Алвеша в России описал Валерий Карпин после матча «Спартака» с «Порту» в 2010 году.

В общем, спустя 3 года «Зениту» было за счастье продать Бруну в «Фенербахче» за 5,5 млн евро. Хотя через год он взял золото Евро и до сих пор играет в основе клуба Серии А. Похожая судьба в Петербурге ждала и другого португальского защитника Фернанду Мейру. Он приехал в «Зенит» из «Галатасарая» в качестве игрока старта сборной за 6 млн евро, но уже в первом матче со «Спартаком» напривозил, а спустя полтора года был отпущен свободным агентом.

Клаудио Маркизио

Карьера Маркизио в России очень напоминает историю Шюррле. В «Зенит» приезжал ветеран «Ювентуса» со всеми вытекающими регалиями, но в последние годы о нем чаще писали в связи с получением им очередного повреждения, а не геройских подвигов на поле. И закончил примерно также — травма, лазарет, красивые фото России в инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzaNVeSI_uT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzaNVeSI_uT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzaNVeSI_uT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Claudio Marchisio (@marchisiocla8)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-02T09:34:08+00:00">2 Июл 2019 в 2:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мне не в чем себя упрекнуть. Только в одном — в полученной травме. В моём возрасте прекрасно понимаешь, что травмы — часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти. Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провёл всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе. Клаудио Маркизио

Фернандо Кавенаги

Когда Кавенаги забрасывал гениальный парашют в матче с «Ростовом», всем показалось, что «Спартак» зацепил жемчужину. На момент переезда в Россию у Фернандо не было европейского опыта. Зато было другое — более 70 голов за «Ривер Плейт» и статус одного из самых талантливых молодых игроков Латинской Америки.

«Спартак» опередил многих грандов в борьбе за Кавенаги и вывалил за него 11,5 млн долларов. Но после яркого начала Фернандо захандрил — это был явно не его климат, не его чемпионат, не его стиль игры. «Спартаку» удалось продать Кавенаги в «Бордо» даже на 2 млн долларов дороже, да и за красно-белых аргентинец успел настрелять 17 голов. Тем не менее по шкале неоправданных ожиданий его трансфер в Россию — один из самых провальных в истории нашего футбола.

Манише

Сюда справедливо будет включить 80% португальской бригады, которая приехала в «Динамо» при Федорычеве: Коштинья, Нуну Эшпириту Санту, Жорже Луиш, Сисеру, Дерлей, Тьяго Силва. Плюсуем Сейтаридиса и Энакарире, за которых также в сумме заплатили 16 млн евро. За 2 года «Динамо» спустило на новичков почти 80 млн евро. Заиграли из тех футболистов только Данни, Денис Колодин, Леандро Фернандес и Игорь Семшов.