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21:47 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо устроили вечеринку с алкоголем и кальяном во время карантина: видео

В ночь с 17 на 18 апреля в доме футболиста «Краснодара» Вандерсона прошла бурная вечеринка, сообщает Metaratings.ru.

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Источник: Sport24

Помимо друзей бразильца, на ней присутствовал его одноклубник и соотечественник Кайо.

«По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал непонятный газ из воздушного шарика, а также курил кальян. Все это хавбек “Краснодара” показывал во время прямого эфира в инстаграме. Позже запись трансляции была удалена», — пишет источник.

Также сообщается, что игроки «Краснодара» продолжают тренироваться на клубной базе, несмотря на всеобщий карантин, который в Краснодарском крае продлен до 30 апреля. Однако посещение тренировочных занятий является необязательным. Из-за этого в один из апрельских дней на тренировку приехали лишь трое футболистов.

По состоянию на 18 апреля в Краснодарском крае было зафиксировано 335 случаев заболевания коронавирусом: 49 человек уже выздоровели, 4 — умерли.

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