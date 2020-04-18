Футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо устроили вечеринку с алкоголем и кальяном во время карантина: видео
В ночь с 17 на 18 апреля в доме футболиста «Краснодара» Вандерсона прошла бурная вечеринка, сообщает Metaratings.ru.
В ночь с 17 на 18 апреля в доме футболиста «Краснодара» Вандерсона прошла бурная вечеринка, сообщает Metaratings.ru.
Помимо друзей бразильца, на ней присутствовал его одноклубник и соотечественник Кайо.
«По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал непонятный газ из воздушного шарика, а также курил кальян. Все это хавбек “Краснодара” показывал во время прямого эфира в инстаграме. Позже запись трансляции была удалена», — пишет источник.
Также сообщается, что игроки «Краснодара» продолжают тренироваться на клубной базе, несмотря на всеобщий карантин, который в Краснодарском крае продлен до 30 апреля. Однако посещение тренировочных занятий является необязательным.
По состоянию на 18 апреля в Краснодарском крае было зафиксировано 335 случаев заболевания коронавирусом: 49 человек уже выздоровели, 4 — умерли.