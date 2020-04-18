Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
22:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин опроверг слухи о договоренностях с «Локомотивом» по трансферу

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Форвард «Сочи» Александр Кокорин заявил, что не имеет с московским «Локомотивом» договоренностей о трансфере.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Зимой 2020 года футболист до конца текущего сезона перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».

«Это неправда. Ни с кем я не договорился. Я даже в этом направлении не смотрел. Только приехал в новую команду — и сразу искать себе новую?», — сказал Кокорин в прямом эфире в Instagram-аккаунте спортивного журналиста Нобеля Арустамяна.

За новый клуб нападающий провел четыре матча, в которых сумел забить три гола.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Сексуальный трансфер 'Лидса' — веская причина симпатизировать этому клубу
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
7 европейских звезд, которые провалились в России
СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Зенита»
Белорусский футболист воспротивился совету Лукашенко
СМИ: Футболист «Спартака» не вернется в Россию из Германии
Коронавирус унес жизнь отца надежды российского автоспорта
Большунов до сих пор не получил призовые за победу в марафоне
Sky Sport Italia: Игуаин не хочет возвращаться в Турин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь