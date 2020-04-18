Кокорин опроверг слухи о договоренностях с «Локомотивом» по трансферу
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Форвард «Сочи» Александр Кокорин заявил, что не имеет с московским «Локомотивом» договоренностей о трансфере.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Форвард «Сочи» Александр Кокорин заявил, что не имеет с московским «Локомотивом» договоренностей о трансфере.
Зимой 2020 года футболист до конца текущего сезона перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».
«Это неправда. Ни с кем я не договорился. Я даже в этом направлении не смотрел. Только приехал в новую команду — и сразу искать себе новую?», — сказал Кокорин в прямом эфире в
За новый клуб нападающий провел четыре матча, в которых сумел забить три гола.