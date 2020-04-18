Кокорин опроверг слухи о договоренностях с «Локомотивом» по трансферу

«Это неправда. Ни с кем я не договорился. Я даже в этом направлении не смотрел. Только приехал в новую команду — и сразу искать себе новую?», — сказал Кокорин в прямом эфире в Instagram-аккаунте спортивного журналиста Нобеля Арустамяна.