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14:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении футболиста «Зенита» Азмуна

ТАСС, 19 апреля. Испанский футбольный клуб «Севилья» заинтересован в приобретении иранского нападающего российского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание As.

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Руководство «Севильи», несмотря на большое количество нападающих, имеющихся в команде, намерено усилить именно эту позицию. В клубе считают, что 25-летний форвард впишется в игру команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы «Атлетико», «Наполи» и «Вест Хэм».

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за «Зенит» в разных турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».

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