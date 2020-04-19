СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении футболиста «Зенита» Азмуна
ТАСС, 19 апреля. Испанский футбольный клуб «Севилья» заинтересован в приобретении иранского нападающего российского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание As.
ТАСС, 19 апреля. Испанский футбольный клуб «Севилья» заинтересован в приобретении иранского нападающего российского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание As.
Руководство «Севильи», несмотря на большое количество нападающих, имеющихся в команде, намерено усилить именно эту позицию. В клубе считают, что 25-летний форвард впишется в игру команды.
Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы «Атлетико», «Наполи» и «Вест Хэм».
Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за «Зенит» в разных турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».