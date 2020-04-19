Зиньковского хотят почти все топ-клубы РПЛ. Но кому он действительно нужен?
Почему «Спартаку» и «Зениту» неплохо бы трижды подумать, прежде чем вываливать деньги за талантливого креативного полузащитника.
Почему «Спартаку» и «Зениту» неплохо бы трижды подумать, прежде чем вываливать деньги за талантливого креативного полузащитника.
После перехода Александра Соболева в «Спартак» (пока — на правах аренды) в «Крыльях Советов» остался ещё один яркий футболист, востребованный на трансферном рынке. Фамилия его всем известна: Антон Зиньковский резко ворвался в основной состав «Крыльев», перейдя из «Чертаново», с видимой лёгкостью и без раскачки сумел перенести свой уровень из ФНЛ в РПЛ, в нынешнем сезоне продолжил рост, и теперь уже всем очевидно, что в Самаре парень не задержится. Он — слишком ценный российский актив в условиях приближающегося нового лимита, имеет шикарный потенциал роста, а также дальнейший трансферный потенциал.
С точки зрения спортивных характеристик Зиньковский пусть не совсем стабильный, но уже сегодня сверхинтересный. Чтобы не загружать читателей подробным и глубоким разбором со стрелочками и кружочками (его время обязательно придёт, когда трансфер в
1) Зиньковский наделён классной скоростью — как стартовой взрывной, так и дистанционной.
2) Он один из лидеров РПЛ по количеству попыток дриблинга, умеет обыгрывать один в один и на скорости, и с места, при этом в обводке достаточно непредсказуемый, поскольку уходит в обе стороны — и к центру, и к флангу. Техническое оснащение позволяет контролировать мяч даже на самой высокой скорости.
3) Чаще всего играет на левом фланге, но комфортно чувствует себя и справа, то есть способен выполнять роли и инвертированного вингера со смещением, и более классического с заполнением ширины.
4) Антон не просто часто и эффективно использует дриблинг, но и прибавляет в последние сезоны в решениях после него. Одна из сильных сторон — ассистентские качества. У Антона классная и относительно стабильная подача, точность навесов выше среднего по РПЛ. Важно, что подавать он способен с обеих ног — и с сильной правой, и с менее развитой левой.
5) Также Зиньковский опасен в смещениях под удар, в среднем — 2,11 попытки за игру. Опять же, бьёт с обеих ног, хотя с правой
6) Зиньковский эффективно работает как в ширине, так и в полуфлангах, он полезен в подготовительной стадии атаки, умеет быстро принимать решения и отдавать резкие вертикальные передачи к штрафной. Комфортно чувствует себя, когда опускается в глубину поля и ищет мяч, умеет обращаться с ним под давлением.
7) Берёт на себя исполнение стандартов — подач штрафных и угловых, прямых ударов со штрафных, что говорит в том числе об уверенности в себе и статусе в коллективе.
8) В последнее время Зиньковский старается прибавлять в оборонительных действиях. Сам признается, что раньше была проблема — и старается это исправить. Качество отборов пока нестабильно, но схемы Зиньковский рушит редко, это уже достижение для нацеленного на атаку крайнего полузащитника.
Резюмируя, речь идёт о футболисте с красивыми характеристиками, уже сегодня выделяющегося на фоне РПЛ и имеющего явный потенциал для повышения конкретики. Можете быть уверены: нет ни одного
В СМИ и инсайдерских каналах появлялась вполне конкретная информация: якобы «Зенит» очень заинтересован и уже готов выкупить права на футболиста за 130 млн рублей (1,6 млн евро по сегодняшнему курсу), также устойчивый интерес имеется со стороны «Спартака».
А теперь давайте подумаем, кому он действительно нужен. Прежде всего важно понимать: сейчас не то время: когда клубы могут разбрасываться деньгами. Вероятно, после пандемии все вообще будут считать каждый рубль, оберегать имеющиеся кадровые активы и десятки раз всё взвешивать перед крупной покупкой.
Покупка Зиньковского идеально впишется в любовь «Зенита» к приобретению игроков, которые блестят, раскручены и имеют российский паспорт. Справедливости ради, в последние
Но ни в коем случае не будем категоричными: были и более удачные покупки, и нельзя утверждать, что Зиньковский не выплывет из конкуренции и не станет со временем полноценной звездой. Он на это способен. Но способен и другой яркий крайний
Да, есть стилистические особенности: пожалуй, Зиньковский лучше в скоростном дриблинге и лучше во фланговом обострении (навесы и прострелы, это плюс для команды с двумя большими форвардами), тогда как Мостовой сильнее в поиске зон внутри штрафной и коротком комбинировании. Да и вообще роль крайнего нападающего в 3−4−3 отличается от роли крайнего полузащитника в 4−2−3−1. Но есть ли гарантия, есть ли чёткое визуальное ощущение, что Мостовой на сегодня явно слабее Зиньковского? Ведь если Андрей вернётся в клуб (а он заслужил), а Антона купят, то
Справа есть дорогущий Малком, остаётся одна фланговая позиция. Одна фланговая позиция для двух, несомненно, ярких игроков с большим потенциалом. Никто не может предсказать, кто из них раскроется сильнее, но на сегодня трансфер Зиньковского выглядел бы слегка странным и напоминал бы не желание усилиться, а банальную боязнь упустить очередной талант. Прежде страхи такого рода часто приводили к проблемам с карьерами у ни в чём не повинных футболистов.
Например, если Зиньковский
Фамилию Лесового, также принадлежащего «Зениту» и также ярко проявляющему себя в аренде, пока не называем.
Союз Зиньковского с
Да, здесь тоже налицо стилистические отличия: Мелкадзе больше нападающий, чем крайний полузащитник, но и у него есть уйма сильных сторон. А главная из них — он, в отличие от Зиньковского, уже продемонстрировал умение решать исходы матчей на уровне РПЛ. Георгий запросто сыграет и инвертированного вингера в 4−2−3−1, и одного из форвардов в 3−5−2 или 3−4−3. По нацеленности на удар и качеству удара он не уступает коллеге из «Крыльев», по напористости и адаптации к взрослому футболу — только превосходит. С точки зрения скоростного дриблинга и фланговой игры — да, есть превосходство Зиньковского, однако в балансе футболисты сопоставимы.
При этом Мелкадзе — свой и бесплатный (да и моложе). А Зиньковский — чужой и стоящий почти два миллиона евро (а ещё агентские).
У «Краснодара» позиции фланговых полузащитников закрыты (есть Ману Фернандеш, Вандерсон, Шапи, скоро поправится Классон). К тому же, есть ограничения по трансферам — сначала надо продать
У активного на рынке «Рубина» вовсе наблюдается переизбыток молодых фланговых футболистов, в обойме два грузина, Кварацхелия и Давиташвили, а также Макаров, Солтмурад Бакаев, Самошников, а атакующий хавбек Зуев очутился в обороне.
У «Локомотива» тоже всё некритично: есть братья Миранчуки, Жоау Мариу, Жемалетдинов, подрастают Рыбчинский и Тугарев. Зиньковский мог бы усилить основной состав (или как минимум обойму) в случае ухода Жоау Мариу, но в первую очередь «железнодорожникам» нужно усилить проблемную зону центрфорварда.
И лишь «Динамо» выделяется на общем фоне: там полузащитник «Крыльев» с большей вероятностью мог бы оказаться востребован. У
Зиньковский — один из самых ярких молодых футболистов в РПЛ, но ему отчасти не повезло. Он засверкал в тот период, когда его амплуа не является самым востребованным в стране. У многих
Хотя в более статусный клуб Зиньковский почти наверняка вскоре перейдёт. Хочется пожелать ему, чтобы он самостоятельно проанализировал, где будет востребован и сможет расти. В его возрасте гораздо важнее стабильно играть, чем просто быть причастным к большой команде.
Использованы данные Wyscout и InStat
Михаил Гончаров