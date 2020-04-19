Игроки и главный тренер «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца

Отмечается, что игроки и тренер отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Руководство «Ромы» согласовало с футболистами и Фонсекой план поощрения, который будет реализован при условии достижения определенных результатов, если текущий сезон возобновится и будет завершен.

«Мы всегда говорим о единстве в “Роме”, и, добровольно сокращая зарплаты до конца сезона, игроки, тренер и его сотрудники доказали, что мы действительно участвуем в этом все вместе. Футболисты и Паулу понимают, за что выступает клуб, и мы также благодарим их всех за превосходный жест по отношению к сотрудникам “Ромы”», — заявил генеральный директор римского клуба Гвидо Фиенга.