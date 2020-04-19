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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки и главный тренер «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Футболисты итальянской «Ромы», главный тренер команды Паулу Фонсека и его штаб отказались от зарплаты за четыре месяца, чтобы помочь клубу справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сообщается на сайте «Ромы».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 19.04
Источник: Reuters

Чемпионат Италии, как и большинство турниров в Европе, на данный момент приостановлен из-за коронавируса.

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Отмечается, что игроки и тренер отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Руководство «Ромы» согласовало с футболистами и Фонсекой план поощрения, который будет реализован при условии достижения определенных результатов, если текущий сезон возобновится и будет завершен.

«Мы всегда говорим о единстве в “Роме”, и, добровольно сокращая зарплаты до конца сезона, игроки, тренер и его сотрудники доказали, что мы действительно участвуем в этом все вместе. Футболисты и Паулу понимают, за что выступает клуб, и мы также благодарим их всех за превосходный жест по отношению к сотрудникам “Ромы”», — заявил генеральный директор римского клуба Гвидо Фиенга.

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