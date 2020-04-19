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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить проведение чемпионата России по футболу в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта зависит от ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте РПЛ.

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«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — говорится в сообщении.

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Лига также отмечает, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная «и может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».

В релизе говорится, что чемпионат может возобновиться, «как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий». Отмечается, что РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.

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«УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу», — отмечается в релизе.

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