РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская
«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех
Лига также отмечает, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная «и может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».
В релизе говорится, что чемпионат может возобновиться, «как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий». Отмечается, что РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.
«УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу», — отмечается в релизе.