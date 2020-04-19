РПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июля

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ecec45cd2cd4eecbfe7d" data-vnd="ecec45cd2cd4eecbfe7d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ecec45cd2cd4eecbfe7d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лига также отмечает, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная «и может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».

В релизе говорится, что чемпионат может возобновиться, «как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий». Отмечается, что РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.