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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Шюррле организовал вывоз Тедеско в Германию на частном самолете

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Андре Шюррле организовал вывоз из России на частном самолете главного тренера команды Доменико Тедеско и нескольких одноклубников, сообщает Bild.

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Как отмечает издание, регулярные рейсы, на которые билеты приобрел Тедеско и член его тренерского штаба Макс Урванчки, были отменены из-за коронавируса. «Мы обратились в немецкое посольство, там нам дали телефон горячей линии, но в итоге нам помочь не смогли», — отметил Урванчки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что вместе с Тедеско и Урванчки также улетели футболисты-иностранцы француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал и Гус Тил (Нидерланды).

Сам Шюррле некоторое время находится в Берлине, где восстанавливается после травмы голеностопа. Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» Шюррле, который был арендован «красно-белыми».

Чемпионат России по футболу был прерван из-за коронавируса.

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