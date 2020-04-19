СМИ: Шюррле организовал вывоз Тедеско в Германию на частном самолете

Как отмечает издание, регулярные рейсы, на которые билеты приобрел Тедеско и член его тренерского штаба Макс Урванчки, были отменены из-за коронавируса. «Мы обратились в немецкое посольство, там нам дали телефон горячей линии, но в итоге нам помочь не смогли», — отметил Урванчки.
Сообщается, что вместе с Тедеско и Урванчки также улетели футболисты-иностранцы француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал и Гус Тил (Нидерланды).
Сам Шюррле некоторое время находится в Берлине, где восстанавливается после травмы голеностопа. Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» Шюррле, который был арендован «красно-белыми».
Чемпионат России по футболу был прерван из-за коронавируса.