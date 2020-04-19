СМИ: Шюррле организовал вывоз Тедеско в Германию на частном самолете

38 фотографий 38 фотографий 38 фотографий

Как отмечает издание, регулярные рейсы, на которые билеты приобрел Тедеско и член его тренерского штаба Макс Урванчки, были отменены из-за коронавируса. «Мы обратились в немецкое посольство, там нам дали телефон горячей линии, но в итоге нам помочь не смогли», — отметил Урванчки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ecec45cd2cd4eecbfe7d" data-vnd="ecec45cd2cd4eecbfe7d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ecec45cd2cd4eecbfe7d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что вместе с Тедеско и Урванчки также улетели футболисты-иностранцы француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал и Гус Тил (Нидерланды).

Сам Шюррле некоторое время находится в Берлине, где восстанавливается после травмы голеностопа. Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» Шюррле, который был арендован «красно-белыми».