РПЛ: Клубы могут самостоятельно решить вопрос с истекающими контрактами

Источник: РИА "Новости"

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. РПЛ в воскресенье заявила, что планирует возобновить проведение чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля.

«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение», — говорится в заявлении.

РПЛ отметила, что на основе регламента ФИФА, клубам рекомендовано продлить срок действия контракта до новой даты окончания, если соглашение истекает в первоначальную дату окончания сезона.