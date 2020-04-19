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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ: Клубы могут самостоятельно решить вопрос с истекающими контрактами

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут самостоятельно определять, как поступать с контрактами футболистов и тренеров, которые истекают в конце текущего сезона, сообщается на сайте РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. РПЛ в воскресенье заявила, что планирует возобновить проведение чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля.

«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

РПЛ отметила, что на основе регламента ФИФА, клубам рекомендовано продлить срок действия контракта до новой даты окончания, если соглашение истекает в первоначальную дату окончания сезона.

«Тем не менее, окончательное решение остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае», — подчеркивается в сообщении.

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