РПЛ: Клубы могут самостоятельно решить вопрос с истекающими контрактами
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Клубы Российской
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Клубы Российской
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая
«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение», — говорится в заявлении.
РПЛ отметила, что на основе регламента ФИФА, клубам рекомендовано продлить срок действия контракта до новой даты окончания, если соглашение истекает в первоначальную дату окончания сезона.
«Тем не менее, окончательное решение остается за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае», — подчеркивается в сообщении.