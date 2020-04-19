Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы
Директор по развитию лондонского «Тоттенхэма» Роман Дубов выразил мнение, что английский клуб не будет покупать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Директор по развитию лондонского «Тоттенхэма» Роман Дубов выразил мнение, что английский клуб не будет покупать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Перейдёт ли Дзюба в “Тоттенхэм”? Пока ещё Гарри Кейн не ушёл от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в “Тоттенхэме” мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах», — сказал Дубов в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.