СМИ: «Краснодар» заинтересован в приобретении футболиста «Фейенорда» Хапса

По информации источника, к футболисту также проявляют интерес турецкие клубы. «Бешикташ» намерен предложить «Фейенорду» обмен полузащитника Огузхана Озъякупа на Хапса без доплат.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего игрока составляет €4,8 млн, текущее соглашение с «Фейенордом» рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом состав «Краснодара» пополнил нидерландский полузащитник Тонни Вилена, до этого выступавший за «Фейенорд».