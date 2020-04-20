Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
10:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Краснодар» заинтересован в приобретении футболиста «Фейенорда» Хапса

ТАСС, 20 апреля. Российский футбольный клуб «Краснодар» может купить защитника нидерландского «Фейенорда» Риджесиано Хапса. Об этом сообщает портал Feyenoord Nieuws.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации источника, к футболисту также проявляют интерес турецкие клубы. «Бешикташ» намерен предложить «Фейенорду» обмен полузащитника Огузхана Озъякупа на Хапса без доплат.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего игрока составляет €4,8 млн, текущее соглашение с «Фейенордом» рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом состав «Краснодара» пополнил нидерландский полузащитник Тонни Вилена, до этого выступавший за «Фейенорд».

Хапс перешел в «Фейенорд» из АЗ (Алкмар, Нидерланды) в 2017 году. В составе «Фейенорда» Хапс стал победителем Кубка Нидерландов (2018) и суперкубка страны (2017, 2018). В текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провел 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал столько же голевых передач.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фейеноорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Составлен список лучших вратарей мира
СМИ: Игрок сборной Англии согласовал с МЮ детали контракта
Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором
Названы самые быстрые футболисты мира
Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса (фото)
Стали известны игроки «Реала», которые могут быть проданы летом
Гретцки: Овечкин приложит усилия, чтобы побить мой рекорд в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь