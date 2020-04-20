СМИ: «Краснодар» заинтересован в приобретении футболиста «Фейенорда» Хапса
ТАСС, 20 апреля. Российский футбольный клуб «Краснодар» может купить защитника нидерландского «Фейенорда» Риджесиано Хапса. Об этом сообщает портал Feyenoord Nieuws.
ТАСС, 20 апреля. Российский футбольный клуб «Краснодар» может купить защитника нидерландского «Фейенорда» Риджесиано Хапса. Об этом сообщает портал Feyenoord Nieuws.
По информации источника, к футболисту также проявляют интерес турецкие клубы. «Бешикташ» намерен предложить «Фейенорду» обмен полузащитника Огузхана Озъякупа на Хапса без доплат.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего игрока составляет €4,8 млн, текущее соглашение с «Фейенордом» рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом состав «Краснодара» пополнил нидерландский полузащитник Тонни Вилена, до этого выступавший за «Фейенорд».
Хапс перешел в «Фейенорд» из АЗ (Алкмар, Нидерланды) в 2017 году. В составе «Фейенорда» Хапс стал победителем Кубка Нидерландов (2018) и суперкубка страны (2017, 2018). В текущем сезоне, прерванном