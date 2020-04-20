«Они “Манчестер Юнайтед” хлопнули». Кокорин высказался об «Астане» и Черчесове

«Черчесов мне не звонил по поводу сборной. Единственное, тренерский штаб сборной был на товарищеской игре в Турции, когда я только приехал. Было приятно, что за “Сочи” смотрят, хотя могли бы сказать, что мы на последнем месте, зачем смотреть за нами. Кстати, мы тогда сильную команду обыграли — “Астану”, они не так давно “Манчестер Юнайтед” хлопнули», — сказал российский нападающий в прямом эфире в Instagram.