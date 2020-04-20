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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Они “Манчестер Юнайтед” хлопнули». Кокорин высказался об «Астане» и Черчесове

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о товарищеском матче с «Астаной» на зимних сборах и оценил уровень казахстанского клуба. Игра прошла 20 февраля в Турции и завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.

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«Черчесов мне не звонил по поводу сборной. Единственное, тренерский штаб сборной был на товарищеской игре в Турции, когда я только приехал. Было приятно, что за “Сочи” смотрят, хотя могли бы сказать, что мы на последнем месте, зачем смотреть за нами. Кстати, мы тогда сильную команду обыграли — “Астану”, они не так давно “Манчестер Юнайтед” хлопнули», — сказал российский нападающий в прямом эфире в Instagram.

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Отметим, что Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Одноклубником Александра в команде Владимира Федотова является нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров.

После возобновления чемпионата России, «Сочи» одержал три победы в четырех матчах, Кокорин забил три мяча, Бахтияров на поле не выходил.

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