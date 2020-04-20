ФК «Уфа»: Манеж в рамках проекта «Спорт — норма жизни» важен для футбола в Башкортостане

«Этот манеж проходит по федеральной программе, большую работу провело правительство республики, чтобы получить этот грант. Для нас это важно, поскольку ни одного футбольного манежа в республике нет. И его строительство будет, конечно, большим подспорьем не только для футбольного клуба “Уфа”, но и для дальнейшего развития футбола в республике, — сказал Газизов. — Сейчас самое важное — не потерять этот проект. Понимаю, что сейчас тяжелое время, но надо двигаться дальше».