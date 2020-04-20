ФК «Уфа»: Манеж в рамках проекта «Спорт — норма жизни» важен для футбола в Башкортостане

В понедельник пресс-служба клуба сообщила со ссылкой на главу республики Радия Хабирова о начале строительства в ближайшие дни в рамках проекта крытого футбольного манежа, на которое будет затрачено из федерального бюджета 450 млн рублей.
Манеж будет представлять собой современный каркасно-модульный павильон рядом с домашним стадионом «Уфы».
«Этот манеж проходит по федеральной программе, большую работу провело правительство республики, чтобы получить этот грант. Для нас это важно, поскольку ни одного футбольного манежа в республике нет. И его строительство будет, конечно, большим подспорьем не только для футбольного клуба “Уфа”, но и для дальнейшего развития футбола в республике, — сказал Газизов. — Сейчас самое важное — не потерять этот проект. Понимаю, что сейчас тяжелое время, но надо двигаться дальше».
Проект «Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография» наравне с еще четырьмя федеральными проектами: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья».