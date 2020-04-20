Гендиректор «Зенита»: Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

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В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля. 21 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций, на 23 апреля запланирован исполком УЕФА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна, думаю, будем обсуждать текущую ситуацию», — сказал Медведев.

Из-за пандемии все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.