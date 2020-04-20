Гендиректор «Зенита»: Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля
МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской
МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской
В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля. 21 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций, на 23 апреля запланирован исполком УЕФА.
«Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна, думаю, будем обсуждать текущую ситуацию», — сказал Медведев.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, умерли 405 человек.