«Локомотив» ведёт переговоры с Карпиным

По данным источника, «железнодорожники» ведут переговоры со специалистом уже несколько недель, но на данный момент соглашение не достигнуто.

51-летний Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовский клуб, набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Наибольших успехов добился в «Спартаке», с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.