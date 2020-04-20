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20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» ведёт переговоры с Карпиным

Московский «Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, утверждает Tuttomercatoweb.

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Источник: Чемпионат.com

По данным источника, «железнодорожники» ведут переговоры со специалистом уже несколько недель, но на данный момент соглашение не достигнуто.

51-летний Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовский клуб, набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Наибольших успехов добился в «Спартаке», с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Бердыев — о Карпине и «Ростове»
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29 августа 2018© Ньюстюб
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