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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольный агент рассказал о подающем дурной пример Смолове

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал подающего дурной пример форварда испанской «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию из Испании во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Селюка, нападающий, как известный человек, должен на своем примере показывать необходимость оставаться дома. Форвард же своими действиями продемонстрировал, что ему наплевать, считает агент.

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17 апреля главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия назвал действия Смолова ошибкой, отметив, что не только клуб, но и правительство страны рекомендовало игрокам не покидать Испанию.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не уточнялось. Позднее Смолов рассказал, что отпрашивался у руководства, и объяснил решение «необходимостью быть ближе к семье».

Смолов перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января 2020 года. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

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25 марта© Ньюстюб
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