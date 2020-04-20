Футбольный агент рассказал о подающем дурной пример Смолове

Источник: РИА "Новости"

По словам Селюка, нападающий, как известный человек, должен на своем примере показывать необходимость оставаться дома. Форвард же своими действиями продемонстрировал, что ему наплевать, считает агент.

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17 апреля главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия назвал действия Смолова ошибкой, отметив, что не только клуб, но и правительство страны рекомендовало игрокам не покидать Испанию.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не уточнялось. Позднее Смолов рассказал, что отпрашивался у руководства, и объяснил решение «необходимостью быть ближе к семье».