Уткин объяснил, почему Карпин не возглавит «Локомотив»

«Карпин в «Локомотиве»? Если я предложу вам выбрать пять и даже десять главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чем ему не симпатизировали, то вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придет в «Локомотив», — написал Уткин в своем Telegram-канале.