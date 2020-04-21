Уткин объяснил, почему Карпин не возглавит «Локомотив»
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о переговорах «Локомотива» и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о переговорах «Локомотива» и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» несколько недель ведет переговоры с Карпиным, однако стороны еще не достигли соглашения.
«Карпин в «Локомотиве»? Если я предложу вам выбрать пять и даже десять главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чем ему не симпатизировали, то вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придет в «Локомотив», — написал Уткин в своем
На данный момент, «Локомотив» занимает второе место турнирной таблицы Российской