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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Игрок «Энергетика-БГУ» Носко может перейти в «Динамо»

Полузащитник белорусского футбольного клуба «Энергетик-БГУ» Алексей Носко может пополнить состав московского «Динамо», сообщает «Прессбол».

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Источник: Спорт РИА Новости

По данным издания, «Динамо», а также другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) ведут переговоры о трансфере 23-летнего белорусского футболиста.

Летом прошлого года Носко подписал контракт с брестским «Динамо», однако продолжил выступать за «Энергетик» на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел за минский клуб пять матчей в чемпионате Белоруссии, забил один гол.

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