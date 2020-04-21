СМИ: Игрок «Энергетика-БГУ» Носко может перейти в «Динамо»
Полузащитник белорусского футбольного клуба «Энергетик-БГУ» Алексей Носко может пополнить состав московского «Динамо», сообщает «Прессбол».
Полузащитник белорусского футбольного клуба «Энергетик-БГУ» Алексей Носко может пополнить состав московского «Динамо», сообщает «Прессбол».
По данным издания, «Динамо», а также другие клубы Российской
Летом прошлого года Носко подписал контракт с брестским «Динамо», однако продолжил выступать за «Энергетик» на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел за минский клуб пять матчей в чемпионате Белоруссии, забил один гол.