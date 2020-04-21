Голы «Спартаку», безумная конкуренция, новый контракт. Как Зайнутдинов рвется с «Ростовом» в ЛЧ

Травма, набор формы, «Спартак»

Зайнутдинов пропустил стартовые десять матчей чемпионата России, при этом «Ростов» достаточно успешно начал сезон, перестроил схему и смотрелся ярко. Атакующий механизм Валерия Карпина заработал, и казалось, что Зайнутдинову будет сложно возвращаться в основную обойму. К 11-му туру полузащитник окончательно восстановился после травмы и впервые оказался в заявке команды на матч с «Динамо».

Зайнутдинову хватило двух минут после выхода на замену, чтобы оформить свой первый гол в чемпионате России. Роскошная передача Норманна и удар головой Бахтиера сделали счет разгромным.

Новая схема «Ростова» с одной стороны шла в плюс Зайнутдинову (больше атакующей направленности), но с другой увеличивала конкуренцию. Все атакующие игроки команды находились в отличной форме, поэтому Зайнутдинову было необходимо подкреплять свое появление на поле голевыми действиями.

Ближе к середине ноября казахстанец стал все чаще появляться в стартовом составе, но результаты «Ростова» при этом не впечатляли — поражения от «Тамбова» и «Динамо», ничья с «Уралом».

Перед зимней паузой «Ростов» играл важный выездной матч со «Спартаком». Зайнутдинов на сей раз не был прикреплен к флангу, а действовал чаще в середине. Возможно, именно эта роль помогла ему забить два мяча (обе из центральной оси) и помочь команде одержать одну из самых красочных побед в сезоне (4:1).

Сразу после этого о Зайнутдинове по-настоящему заговорили в России, несколько больших СМИ выпустили про него материалы, сам игрок был предельно скромен, что отмечали даже комментаторы «Матч ТВ».

Возобновление сезона

За три сыгранных матча в 2020 году Зайнутдинов пропустил лишь четыре минуты в игре с «Локомотивом». Безусловно, его постоянное появление в основе связано не только с собственной надежной игрой, но и с травмой Алексея Ионова, ведь именно игрок сборной России пока воспринимается, как первый номер в позиции правого полузащитника. При этом в середине поля конкуренция вновь повысилась с приходом Павла Мамаева. То есть, потенциально конкурентами Бахтиера можно считать Романа Еременко, Ивелина Попова и Мамаева — три игрока топ-уровня с огромным опытом в РПЛ. Поэтому благо, что Зайнутдинову нашли приемлемую позицию.

Да, весной Бахтиер пока не забивал, но выглядел органично. Против «Ахмата» он отдал предголевую передачу, в победной игре с ЦСКА отыграл все 90 минут (у нас был специальный репортаж и интервью игрока после той бойни), а с «Локомотивом» он заработал пенальти.

Статистика

По оценкам Whoscored Зайнутдинов входит в Топ-7 лучших игроков команды (сыгравших больше 10 матчей), со средним баллом — 6,96. Более подробная статистика игрока в среднем за матч выглядит следующим образом: 1,6 фолов, 1,6 отборов, 1,2 ключевые передачи, 18,8 передач (процент точности 75,1), 1,6 ударов (в среднем 1,0 удар из пределов штрафной, 0,5 — из-за штрафной). Более общая статистика Бахтиера в РПЛ: 12 матчей, 682 сыгранных минуты, 3 гола, 1 ассист, 3 желтые карточки.

Что будет дальше

Если чемпионат России будет доигран, то «Ростову» предстоит сложная борьба за место в ЛЧ. При этом, контракт Зайнутдинова истекает в конце 2020 года. Но исходя из логики высока вероятность, что игрок продлит соглашение с нынешним клубом.