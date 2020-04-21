«Светлая душа»: спортивный мир скорбит по воспитаннику «Локомотива»

Источник: Официальный сайт ФК "Казанка"
Футболист почувствовал себя плохо во время индивидуальной пробежки, врачи не смогли его реанимировать. Причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность, у него остались жена и сын. РИА Новости выражает соболезнования родным и близким Иннокентия, футбольному клубу «Локомотив» и приводит слова тех, кто также не остался в стороне от этой трагедии.
«Не мыслил себя без футбола»
«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении «Локомотива».
Все аккаунты клуба в социальных сетях на данный момент оформлены в траурном стиле. В комментариях под новостью о смерти Самохвалова свои соболезнования выразили футболисты основной команды «Локомотива» Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан. На своей странице в Instagram пост Иннокентию посвятил главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, проработавший с футболистом три месяца в «Текстильщике».
Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходит в футбол.
Евсеев отметил, что Самохвалов даже на поле был очень добродушным, но всегда оставался ответственным и целеустремленным. У игрока не было конфликтов в коллективе, он дружил со всеми одноклубниками. «Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее… 22 года. Всего 22… Я не знаю, что еще сказать», — заключил тренер.
В «Текстильщике» Евсеева сменил Денис Бояринцев, тоже работавший с Самохваловым. Экс-тренер команды назвал произошедшее с Иннокентием большой трагедией. «Очень хороший парень был. Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни», — сказал Бояринцев в беседе с «РБК Спорт».
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Соболезнования в связи с кончиной Самохвалова принес сам «Текстильщик», песчанокопская «Чайка», молодежный «Спартак», несколько клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), где защитник провел полсотни матчей. ПФЛ также не осталась в стороне, как и Российская премьер-лига, Российский футбольный союз, Ассоциация европейских клубов.
Трогательное видео на память
К комментариям поддержки в социальных сетях присоединились испанская «Сельта», итальянская «Пескара», ирландская «Дрогеда Юнайтед», нидерландский АЗ. Отдельные посты в Twitter разместили испанские «Реал», «Валенсия» и «Севилья».
«Реал» глубоко опечален смертью Иннокентия Самохвалова. Наш клуб хочет выразить свои соболезнования его семье, клубу, сотрудникам, его друзьям и всем поклонникам «Локомотива»
Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» организовало сбор средств для жены Самохвалова. Подчеркивается, что девушка является болельщицей красно-белых.
Кошмарная новость вышла и за пределы футбола. Так, глубокие соболезнования семье, родным и близким Иннокентия принес хоккейный клуб «Локомотив». «Мы разделяем с вами боль утраты. Вечная память», — завершается обращение ярославцев.
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За день до смерти Самохвалов опубликовал трогательное видео. Футболист дома почеканил теннисный мяч, после чего отправил его точно в детское баскетбольное кольцо. Завершился ролик аплодисментами от сына спортсмена. «Форма не теряется, да и болельщик главный всегда поддержит», — подписал видео Иннокентий.
Самохвалов отправил этот ролик и в популярный футбольный Instagram-аккаунт «433». Там видео разместили уже после гибели спортсмена. В комментариях соболезнования принесли известные футболисты Робби Кин, Будевейн Зенден, Кевин-Принс Боатенг, Антонио Кандрева и Жоао Марио, на правах аренды выступающий за «Локомотив».