Звездоспад: как пандемия скажется на интересе топ-игроков к РПЛ

Источник: Известия

Пока сложно предугадать, насколько серьезным ударом окажется для мирового футбола длительный простой из-за пандемии коронавируса. Но в ближайшие пару лет все клубы, в том числе и российские, станут более сдержанно вести себя на трансферном рынке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В последние несколько сезонов среди команд РПЛ был тренд на покупку именитых и титулованных, но уже довольно возрастных игроков. Далеко не факт, что теперь даже богатые отечественные команды смогут себе это позволить.

За несколько лет в нашей лиге стало больше известных европейских футболистов. В прошлом сезоне «Зенит» подписал «жирный» контракт с легендой туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. А перед стартом нынешнего сезона «Спартак» арендовал у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле. За год до этого «Локомотив» пополнил состав другим обладателем Кубка мира — Бенедиктом Хеведесом. А уже по ходу нынешнего сезона «Сочи» заключил сенсационное соглашение с действующим чемпионом планеты французом Адилем Рами. Для сравнения: до этого за всю историю чемпионатов России за наши клубы лишь однажды выступал обладатель золота ЧМ — бразилец Роберто Карлос в богатые времена «Анжи».

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Модельный бизнес

Наличие в составе статусных футболистов помогает повысить узнаваемость отечественных клубов в мире, это хороший пиар для всей РПЛ. Западные СМИ обращают много внимания на переезд своих футболистов в Россию. Правда, спортивная составляющая таких трансферов часто менее эффективна, чем коммерческая. Например, Клаудио Маркизио в «Зените» больше запомнился рекламой клубного мерча, нежели своей игрой. В конце сезона питерцы расстались с итальянцем, и он сразу завершил спортивную карьеру — в возрасте 33 лет.

История Андре Шюррле и «Спартака» не намного более радужная. Немец здорово проявил себя на старте сезона и в первых же матчах показал свой высокий уровень. Однако затем последовали резкий регресс и серия травм. Как итог, «Спартак» уже по ходу сезона официально объявил, что не будет выкупать Шюррле у «Боруссии». А владелец москвичей Леонид Федун назвал этот переход провальным с финансовой точки зрения.

Шюррле выглядел получше и принес своему клубу больше пользы, чем тот же Маркизио. Хотя и в приглашении итальянца я не вижу ничего плохого, за исключением финансовой составляющей. Если опытные игроки из больших клубов продолжат приезжать в Россию хотя бы на сезон, это точно не будет портить ни атмосферу, ни понимание игры в их командах. Такие футболисты всегда могут что-то подсказать молодым игрокам, передать им свой опыт. Естественно, это накладно, но некоторые клубы могут себе это позволить. Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко

Курортная история

Самая эпичная история может сложиться у «Сочи» с Адилем Рами. Француз перебрался в российский клуб перед самым закрытием зимнего трансферного окна. У игрока была травма, поэтому он не мог сразу дебютировать за новую команду. Пока Рами лечился, начался карантин, а его контракт с «Сочи» рассчитан всего на полгода. Есть вероятность, что самый титулованный футболист в истории клуба так за него и не сыграет.

— На ошибках учатся: такие неудачные сделки, как приезд Маркизио, Шюррле, Рами, точно повлияют на дальнейшие действия клубов на рынке, — отметил в беседе с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Команды берут игроков с громкими именами, но спортсмены уже израсходовали свой резерв и находятся на стадии завершения карьер. Для них главное — не футбол, а искусственное продолжение своей деятельности. Возможно, клубам стоит задуматься о том, чтобы включать в контракты с такими футболистами специальные пункты, при которых игрок получал бы полную часть оклада только при определенном количестве матчей в месяц. Покупка футболиста после 30 лет — это всегда риск. Тем более в нынешних условиях.

Сложно прогнозировать, но вряд ли в ближайшее время российские клубы будут готовы тратить серьезные средства исключительно ради столь дорогостоящих пиар-кампаний. Несмотря на возраст, такие игроки часто требуют очень солидных контрактов. А с учетом изменения курса валют удовлетворить их аппетиты будет гораздо сложнее.

Звездные футболисты, которые приезжали в Россию, понимали, что рынок на тот момент имел возможность предоставить им определенные финансовые условия. Для них также было важно играть в таких статусных турнирах, как Лига чемпионов или Лига Европы. Если это сохранится, то финансовые условия зависят от того, как страна преодолеет кризис. И это относится не только к России, но и ко всем государствам мира. Думаю, нет ни одной страны, которая просто изолировалась от всех проблем и не замечает их. Всем понятно, что будет переходный период от кризиса к стабильности. Допускаю, что в этот момент клубы станут более сдержанными на рынке. Они просто не знают, что будет дальше. Даже те команды, у которых есть подушка безопасности, вряд ли будут раскидываться деньгами. Скорее, наоборот, постараются сохранить то, что есть. То есть активы в виде своих футболистов. Португальский агент Паулу Барбоза